'Залезли сами': на Покровском направлении россияне в полуокружении - детали

Покровску пока окружение абсолютно не угрожает.

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Ситуация на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap.live

Главное из заявления эксперта:

Россияне оказались в полуокружении на Покровском направлении

На Покровск сейчас ведут 2 дороги

Армия страны-агрессора России стремится взять в окружение Покровск в Донецкой области. Однако, пока нет оснований говорить о полуокружении этого города. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, передает 24 Канал.

По его словам, на Покровском направлении есть полуокружение, но в нем оказались не украинские военные.

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"В полуокружении главная колонна россиян, которая пытается пробиться из поселка Шевченко на Удачное, что к югу от Покровска", - подчеркнул он.

Свитан подчеркнул, что российские оккупанты сами залезли в полуокружение. Потому что с севера есть наша Покровская группировка, с запада - группировка из Удачного, а также еще с юга группировка украинских защитников.

По его мнению, если сейчас хотя бы одна наша бригада отправится с юга ударить по россиянам, а с севера в этот момент отработают наши Покровские части - то будет полное окружение российской группировке, которая отправилась из поселка Шевченко в сторону Удачного.

Эксперт также напомнил, что на Покровск сейчас ведут 2 дороги: основная трасса с запада со стороны Павлограда и с севера из Доброполья, которой вообще ничего не угрожает сейчас. То есть происходит снабжение нашей Покровской группировки с 2 серьезных направлений.

"Ничего Покровску пока с точки зрения полуокружения или окружения абсолютно не угрожает. Это у россиян проблемы", - заявил Свитан.

Кроме того, считает он, говорить о каком-то полуокружении в Покровске можно только в одном случае: если россияне зайдут из Мирнограда, начнут обходить его по северу и выходить на трассу Доброполье - Покровск и одновременно вытеснят наш гарнизон из Удачного и выйдут на трассу из Павлограда на Покровск.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что на Покровском направлении армия страны-агрессора РФ намерена использовать тактику "котла", попытавшись окружить подразделения ВСУ.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что в Торецке Донецкой области продолжаются бои, Торецк не находится под полным контролем оккупантов.

В Силах Специальных Операций ВСУ заявили, что военнослужащие из КНДР на территории Курской области страны-агрессора России совершили неудачную попытку штурма украинских военных.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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