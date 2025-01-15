'Залезли сами': на Покровском направлении россияне в полуокружении - детали

Главное из заявления эксперта:
- Россияне оказались в полуокружении на Покровском направлении
- На Покровск сейчас ведут 2 дороги
Армия страны-агрессора России стремится взять в окружение Покровск в Донецкой области. Однако, пока нет оснований говорить о полуокружении этого города. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, передает 24 Канал.
По его словам, на Покровском направлении есть полуокружение, но в нем оказались не украинские военные.
"В полуокружении главная колонна россиян, которая пытается пробиться из поселка Шевченко на Удачное, что к югу от Покровска", - подчеркнул он.
Свитан подчеркнул, что российские оккупанты сами залезли в полуокружение. Потому что с севера есть наша Покровская группировка, с запада - группировка из Удачного, а также еще с юга группировка украинских защитников.
По его мнению, если сейчас хотя бы одна наша бригада отправится с юга ударить по россиянам, а с севера в этот момент отработают наши Покровские части - то будет полное окружение российской группировке, которая отправилась из поселка Шевченко в сторону Удачного.
Эксперт также напомнил, что на Покровск сейчас ведут 2 дороги: основная трасса с запада со стороны Павлограда и с севера из Доброполья, которой вообще ничего не угрожает сейчас. То есть происходит снабжение нашей Покровской группировки с 2 серьезных направлений.
"Ничего Покровску пока с точки зрения полуокружения или окружения абсолютно не угрожает. Это у россиян проблемы", - заявил Свитан.
Кроме того, считает он, говорить о каком-то полуокружении в Покровске можно только в одном случае: если россияне зайдут из Мирнограда, начнут обходить его по северу и выходить на трассу Доброполье - Покровск и одновременно вытеснят наш гарнизон из Удачного и выйдут на трассу из Павлограда на Покровск.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что на Покровском направлении армия страны-агрессора РФ намерена использовать тактику "котла", попытавшись окружить подразделения ВСУ.
Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что в Торецке Донецкой области продолжаются бои, Торецк не находится под полным контролем оккупантов.
В Силах Специальных Операций ВСУ заявили, что военнослужащие из КНДР на территории Курской области страны-агрессора России совершили неудачную попытку штурма украинских военных.
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Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
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