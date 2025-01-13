Оккупанты "оголяют" фронт: армия РФ готовит Крым к обороне от ударов ВСУ - АТЕШ

У врага недостаточно защиты всех участков фронта, поэтому оккупанты выбирают более приоритетные цели.

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Защита снабжения армии РФ, воюющей на юге Украины, является приоритетом РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/modmilby, t.me/atesh_ua

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Армия РФ наращивает системы ПВО в Крыму

Враг работает над защитой важного военного аэродрома

Оккупанты оголили другие участки фронта ради усиления ПВО в Крыму

Войска страны-агрессора России во временно оккупированном Крыму наращивают системы противовоздушной обороны, при этом ослабляя другие участки фронта. Об этом сообщили агенты движения "АТЕШ" в Telegram.

По их данным, после разведки на военном аэродроме "Гвардейское", что возле Севастополя, стало известно о значительном увеличении систем ПВО. Оккупанты накопили много пусковых установок С-400 и радиолокационных станций.

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Дело в том, что этот аэродром враг использует для базирования авиации и логистики в Крыму, что обеспечивает воздушную поддержку и снабжение оккупационной группировки РФ на юге Украины.

С-400 / Инфографика: Главред

"Мы отмечаем, что оккупанты перебросили в Крым дополнительные средства ПВО для защиты ключевых военных объектов, тем самым обнажив другие участки фронта. Это демонстрирует уязвимость их обороны, а также важность для них военных объектов, расположенных в Крыму", - говорится в сообщении.

Ситуация в Крыму - последние новости

Напомним, накануне нового года воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" осуществили историческую операцию. С помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением, во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма один Ми-8 был уничтожен, а еще один такой же вертолет страны-агрессора России потерпел огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

Накануне также стало известно, что российские захватчики пытаются использовать любую возможность для восстановления сооружений возле Керченского моста, которые были повреждены в результате штормов.

Это произошло после того, как Главред писал, как штормы на Черном море осенью и зимой совместно с ударами Сил обороны Украины по Крыму и Керченскому мосту дали свои плоды. У россиян появились проблемы с заграждениями и "защитой" путинской эстакады. Такая ситуация создала "окно возможностей" для ВСУ.

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