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В Крыму проблемы с заграждениями и "мостом Путина": назван сценарий для ВСУ

Андрей Ганчук
5 января 2025, 14:12
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Природные факторы и действия Сил обороны Украины отразились на состоянии российских фортификаций на полуострове, отметил Владислав Селезнев.
ATACMS, Крымский мост
ВСУ продолжат наносить массированные удары по оккупированному Крыму - эксперт / Коллаж: Главред, фото: Википедия, соцсети

Что сказал Селезнев:

  • Штормы и удары ВСУ значительно повредили фортификации РФ в Крыму
  • У россиян проблемы с заграждениями для защиты Крымского моста
  • ВСУ продолжат наносить массированные удары по войскам РФ в Крыму

Штормы на Черном море осенью и зимой совместно с ударами Сил обороны Украины по Крыму и Керченскому мосту дали свои плоды. У россиян появились проблемы с заграждениями и "защитой" путинской эстакады. Ситуация создает "окно возможностей" для ВСУ. Об этом заявил бывший спикер Генштаба, военный эксперт Владислав Селезнев.

В интервью Обозревателю он рассказал о том, что фиксируются разрушения сооружений, которые должны были "защищать" незаконно построенный оккупантами Крымский мост.

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"Разрушаются в результате действия моря. Осенние и зимние штормы на Черном море не очень хорошо влияют на создание российской армией фортификаций. Разрушаются не только боновые заграждения, с помощью которых противник пытается защитить Керченский мост, но и инженерные фортификации и на побережье, на западной и юго-западной части Крыма, в Черноморском, Сакском и Симферопольском районах. Очевидно, что такая деятельность украинской армии вместе с природными факторами дает результаты. Противник теряет соответствующие защитные сооружения, что создает определенное окно возможностей для украинской армии", - отметил эксперт.

крымский мост инфографика
Что известно о Крымском мосте / Инфографика: Главред

Согласно его прогнозу, армия Украины продолжит наносить массированные ракетные и дроновые атаки по российским оккупантам и их военным объектам в захваченном Крыму.

"Я думаю, что украинские Силы обороны продолжают действовать в рамках определенного плана, направленного на максимальное выхолащивание вражеского военного потенциала на территории временно оккупированного Крыма. Массированные атаки в районе Севастополя, Казачьей бухты, в районе размещения 810-й бригады морской пехоты, прилеты по различным военным объектам в Крыму - это составляющая того самого общего плана, направленного на реализацию этой миссии", - подчеркнул Владислав Селезнев.

Крымский мост – главные новости по теме:

Как сообщал Главред, в сентябре прошлого года на захваченной Тузле были замечены башни-трансформеры.

Оккупанты их соорудили для "защиты" Крымского поста. Россияне пытались укрепить там "оборону" при помощи ЗРПК Панцирь-С1М.

Боновые заграждения Крымского моста в ноябре были вынесены на берег морским течением. Враг устанавливал такие заграждения, чтобы "закрыть" путинский мост от морских беспилотников Сил обороны Украины.

Крымский мост нуждается в срочном ремонте, отметили партизаны АТЕШ. Согласно их сведениям, вследствие ударов ВСУ произошла деградация элементов конструкций эстакады.

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Крымский мост (Керченский мост)

Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.

Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км. Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

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