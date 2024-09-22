РФ пытается защитить "мост Путина: на захваченной Тузле заметили башни-трансформеры

На оккупированном агрессором Россией острове Тузла возле Крымского моста были замечены средства противовоздушной обороны ЗРПК Панцирь-С1М, которые установили на металлические башни-трансформеры. Высота башен может составлять примерно 30-35 метров.
Как сообщил Центр журналистских расследований, башни установлены вдоль Крымского моста на участке, который проложен по острову Тузла, захваченному россиянами.
"Судя по фото- и видеоматериалам, находящимся в открытом доступе, в течение недели оккупанты установили две металлические башни вдоль моста на участке, проложенном по острову Тузла", - указано в сообщении.видео дня
Журналисты предположили, что оккупанты будут ив дальнейшем возводить подобные башни, поскольку на строительной площадке со стороны Керчи были замечены около 10 секций-трансформеров.
Крымский мост (Керченский мост)
Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.
Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км.
Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.
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