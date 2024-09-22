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РФ пытается защитить "мост Путина: на захваченной Тузле заметили башни-трансформеры

Андрей Ганчук
22 сентября 2024, 22:40
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Враг пытается усилить защиту Крымского моста при помощи ЗРПК Панцирь-С1М.
Крымский мост
Оккупанты пытаются прикрыть Крымский мост с острова Тузла / Центр журналистских расследований

На оккупированном агрессором Россией острове Тузла возле Крымского моста были замечены средства противовоздушной обороны ЗРПК Панцирь-С1М, которые установили на металлические башни-трансформеры. Высота башен может составлять примерно 30-35 метров.

Как сообщил Центр журналистских расследований, башни установлены вдоль Крымского моста на участке, который проложен по острову Тузла, захваченному россиянами.

"Судя по фото- и видеоматериалам, находящимся в открытом доступе, в течение недели оккупанты установили две металлические башни вдоль моста на участке, проложенном по острову Тузла", - указано в сообщении.

видео дня
Крымский мост
Как выглядит защита Крымского моста / Центр журналистских расследований

Журналисты предположили, что оккупанты будут ив дальнейшем возводить подобные башни, поскольку на строительной площадке со стороны Керчи были замечены около 10 секций-трансформеров.

крымский мост инфографика
Кратко про Крымский мост / Инфографика: Главред

Крымский мост (Керченский мост)

Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.

Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км.

Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

Когда Украина разрушит Крымский мост – новости по теме:

У Сил обороны есть план, как разрушить Крымский мост и вернуть Крым, ранее говорил представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, захваченный полуостров остается важной точкой для врага в плане логистики.

ВСУ придется выбирать: фатальный удар по "мосту Путина" или новой дороге в Крым, сказал Главреду военный эксперт Михаил Жирохов. Крымский мост может стать более приоритетной задачей, считает аналитик.

Крымский мост нуждается в экстренном ремонте, отметили украинские партизаны АТЕШ. Зафиксирована деградация конструкционных элементов моста, которая происходит в результате дальнобойных ударов Сил обороны Украины.

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