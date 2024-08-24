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В ГУР сделали заявление о планах по Крыму и Крымскому мосту

Андрей Ганчук
24 августа 2024, 14:15
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Всем бы хотелось посмотреть на часы, чтобы понять, что Крымскому мосту недолго осталось, сказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.
ATACMS, Крымский мост
Все украинцы хотели бы положительных новостей про Крымский мост, но реальность сложнее - ГУР / Коллаж: Главред, фото: Википедия, соцсети

У Сил обороны Украины есть план, как уничтожить Крымский мост и вернуть полуостров. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире телеканала Киев 24 он рассказал о том, что оккупированный полуострова важен для захватчиков с точки зрения логистики и поставок.

"Мы все хотели бы посмотреть на часы и сказать, что Крымский мост будет жить еще 15 минут. Реальность – она сложнее", - сказал представитель ГУР.

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Также Андрей Юсов подчеркнул, что у ВСУ есть план по освобождению Крымского полуострова и уничтожению Крымского моста. Однако детали раскрываться не будут.

Крымский мост – главные новости по теме:

Есть шанс уничтожить Крымский мост в ближайшие несколько месяцев, сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Идет работа над тем, чтобы уничтожить эстакаду.

Украина освободит Крым и уничтожит Керченский мост, говорил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам у Украины есть соответствующие планы.

Россия на фоне операции в Курской области срочно приняла меры по Крымскому мосту, сообщали партизаны Атеш. Оккупанты в скором темпе решили укрепить мост баржами и ПВО.

Крымский мост (Керченский мост)

Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.

Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км.

Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

крымский мост инфографика
Кратко о Крымском мосту / Инфографика: Главред

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ГУР новости Крыма война России и Украины Андрей Юсов
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