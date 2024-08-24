В ГУР сделали заявление о планах по Крыму и Крымскому мосту

Всем бы хотелось посмотреть на часы, чтобы понять, что Крымскому мосту недолго осталось, сказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

https://glavred.info/ukraine/v-gur-sdelali-zayavlenie-o-planah-po-krymu-i-krymskomu-mostu-10591247.html Ссылка скопирована

Все украинцы хотели бы положительных новостей про Крымский мост, но реальность сложнее - ГУР / Коллаж: Главред, фото: Википедия, соцсети

У Сил обороны Украины есть план, как уничтожить Крымский мост и вернуть полуостров. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире телеканала Киев 24 он рассказал о том, что оккупированный полуострова важен для захватчиков с точки зрения логистики и поставок.

"Мы все хотели бы посмотреть на часы и сказать, что Крымский мост будет жить еще 15 минут. Реальность – она сложнее", - сказал представитель ГУР. видео дня

Также Андрей Юсов подчеркнул, что у ВСУ есть план по освобождению Крымского полуострова и уничтожению Крымского моста. Однако детали раскрываться не будут.

Крымский мост – главные новости по теме:

Есть шанс уничтожить Крымский мост в ближайшие несколько месяцев, сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Идет работа над тем, чтобы уничтожить эстакаду.

Украина освободит Крым и уничтожит Керченский мост, говорил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам у Украины есть соответствующие планы.

Россия на фоне операции в Курской области срочно приняла меры по Крымскому мосту, сообщали партизаны Атеш. Оккупанты в скором темпе решили укрепить мост баржами и ПВО.

Крымский мост (Керченский мост) Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия. Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км. Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

Кратко о Крымском мосту / Инфографика: Главред

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред