В ГУР сделали заявление о планах по Крыму и Крымскому мосту

У Сил обороны Украины есть план, как уничтожить Крымский мост и вернуть полуостров. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
В эфире телеканала Киев 24 он рассказал о том, что оккупированный полуострова важен для захватчиков с точки зрения логистики и поставок.
"Мы все хотели бы посмотреть на часы и сказать, что Крымский мост будет жить еще 15 минут. Реальность – она сложнее", - сказал представитель ГУР.видео дня
Также Андрей Юсов подчеркнул, что у ВСУ есть план по освобождению Крымского полуострова и уничтожению Крымского моста. Однако детали раскрываться не будут.
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Есть шанс уничтожить Крымский мост в ближайшие несколько месяцев, сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Идет работа над тем, чтобы уничтожить эстакаду.
Украина освободит Крым и уничтожит Керченский мост, говорил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам у Украины есть соответствующие планы.
Россия на фоне операции в Курской области срочно приняла меры по Крымскому мосту, сообщали партизаны Атеш. Оккупанты в скором темпе решили укрепить мост баржами и ПВО.
Крымский мост (Керченский мост)
Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.
Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км.
Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.
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