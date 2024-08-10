Россия на фоне операции в Курской области срочно приняла меры по Крымскому мосту

Активность Вооруженных сил Украины на фронте привела к тому, что российские оккупанты решили в ускоренном порядке укрепить защиту Крымского моста системами противовоздушной обороны и баржами.
Как сообщают партизаны Атеш, россияне вдоль эстакады начали в два ряда выставлять баржи, а по всему периметру проводятся работы по вбиванию свай, чтобы возводить новые награждения.
"Все эти меры направлены на защиту моста от возможных атак БЭКов. В последние дни на мост были переброшены дополнительные системы ПВО, а также оборудованы мобильные пункты противовоздушной обороны", - подчеркнули в организации.видео дня
Смотрите видео, как оккупанты начали обустраивать защиту Крымского моста:
Уничтожение Крымского моста – главные новости по теме:
Украина освободит Крым и уничтожит Керченский мост, ранее говорил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Также он рассказал, что у Киева есть свой план по освобождению Крымского полуострова.
Крымский мост, в конце концов, будет разрушен, сказал во время чата на Главреде военный эксперт Олег Жданов. По его словам, у Украины уже есть возможности для серьезного удара по эстакаде.
Украина работает над тем, чтобы уничтожить Крымский мост и, возможно, шанс на сокрушение эстакады появится уже в ближайшие несколько месяцев, считает начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Для реализации сценария нужны комплексные решения.
Движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
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