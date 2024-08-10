Россия на фоне операции в Курской области срочно приняла меры по Крымскому мосту

Россияне в оккупированном Крыму ускоренными темпами укрепляют незаконно построенный Керченский мост, рассказали партизаны движения Атеш.

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Войска РФ в ускоренном темпе укрепляют защиту Крымского моста / Коллаж: Главред, фото: партизаны Атеш

Активность Вооруженных сил Украины на фронте привела к тому, что российские оккупанты решили в ускоренном порядке укрепить защиту Крымского моста системами противовоздушной обороны и баржами.

Как сообщают партизаны Атеш, россияне вдоль эстакады начали в два ряда выставлять баржи, а по всему периметру проводятся работы по вбиванию свай, чтобы возводить новые награждения.

"Все эти меры направлены на защиту моста от возможных атак БЭКов. В последние дни на мост были переброшены дополнительные системы ПВО, а также оборудованы мобильные пункты противовоздушной обороны", - подчеркнули в организации. видео дня

Смотрите видео, как оккупанты начали обустраивать защиту Крымского моста:

Крымский мост укрепляют в авральном порядке / Скриншот Главред

Коротко о Крымском мосту / Инфографика: Главред

Уничтожение Крымского моста – главные новости по теме:

Украина освободит Крым и уничтожит Керченский мост, ранее говорил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Также он рассказал, что у Киева есть свой план по освобождению Крымского полуострова.

Крымский мост, в конце концов, будет разрушен, сказал во время чата на Главреде военный эксперт Олег Жданов. По его словам, у Украины уже есть возможности для серьезного удара по эстакаде.

Украина работает над тем, чтобы уничтожить Крымский мост и, возможно, шанс на сокрушение эстакады появится уже в ближайшие несколько месяцев, считает начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Для реализации сценария нужны комплексные решения.

Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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