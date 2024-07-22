Когда и как Украина может разрушить Крымский мост: Жданов удивил предположением

Для Путина Крымский мост - это скрепа: моральная, социальная и политическая, отмечает Олег Жданов.

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Когда и как Украина может разрушить Крымский мост / коллаж: Главред, фото: УНИАН, flickr

Отвечая на вопрос о том, может ли Крымский мост быть разрушен в этом году, Буданов заявил, что этот вопрос уже в Генштабе. На чате в Главреде военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, почему мост до сих пор стоит и каким будет эффект от его разрушения.

"Я думаю, что Керченский мост в конце концов будет разрушен. Когда и к чему это приурочить - определят политики. Думаю, это приурочат к возможному переговорному процессу, если, не дай Бог, сейчас начнутся какие-то переговоры. Кстати, Медведев сказал, что начало переговорного процесса не является основанием для прекращения боевых действий", - говорит Жданов.

Он отметил, что для усиления переговорной позиции Украины Крымский мост будет разрушен.

"У нас уже есть средства и возможности разрушить Крымский мост. Мы можем осуществить массированный ракетный удар и разрушить хотя бы по одной опоре на железнодорожной и автомобильной ветках этого моста. Если мы разрушим опоры, дальше восстановлению это подлежать не будет. Мостовые пролеты россияне могут поднимать и менять, они нам это продемонстрировали. Это не проблема", - подчеркнул военный эксперт.

Смотрите видео чата с Олегом Ждановым, где он спрогнозировал дальнейший ход войны:

По его словам, для Путина Крымский мост - это скрепа: моральная, социальная и политическая.

"Он так гордился этим мостом и тем, что его построили. Хотя с военной точки зрения, этот мост надо было давным-давно разрушить", - подытожил он.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Крымский мост - последние новости

Ранее сообщалось, что для освобождения временно оккупированного страной-агрессором РФ Крыма необходимо уничтожить Керченский (Крымский) мост, поскольку он - ключевой логистический объект врага. Такое мнение высказал вице-адмирал Алексей Неижпапа, командующий Военно-морскими силами ВСУ.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что незаконно построенный Россией Керченский мост нужно уничтожить, ведь в случае определенных ситуаций оккупанты могут задействовать его в ущерб ВСУ - нужно действовать на опережение потенциальных опасностей.

В свою очередь, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал, может ли ракета ATACMS уничтожить Крымский мост.

Крымский мост / Инфографика: Главред

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