Обязательно ли уничтожать Керченский мост: главком украинского флота оценил вариант

Для освобождения временно оккупированного страной-агрессором РФ Крыма необходимо уничтожить Керченский (Крымский) мост, поскольку он – ключевой логистический объект неприятеля. Такое мнение высказал вице-адмирал Алексей Неижпапа, командующий Военно-морскими силами ВСУ в рамках проекта "Мосейчук+".
Как говорит флотоводец, через Керченский мост осуществляется снабжение – хотя и в меньших объемах – но он по-прежнему остается основным каналом снабжения российских войск.
"Крымский мост – это логистическая цепь, которая работает на агрессора, и она должна быть обезврежена. Поэтому есть такая цель, потому что по нему идет поставка, хоть уже и не в таких объемах, но она остается цепью поставок для оккупационных войск. Это военная цель и она остается ею", – сказал Неижпапа.
Как подчеркнул офицер, что для одержания победы в Крыму нужно уничтожить всю военную логистику россиян. Командующий укаинским также посоветовал украинцам держаться подальше от военных объектов в оккупированном Крыму.
"Украинцы, берегите себя, мы вернемся и поставим все на свои места", – подчеркнул Неижпапа.
Крымский мост (Керченский мост)
Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.
Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км.
Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.
Удары ВСУ по Крымскому мосту - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, Крымский мост - болевая точка диктатора Путина на временно оккупированном полуострове.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что незаконно построенный Россией Керченский мост нужно уничтожить, ведь в случае определенных ситуаций оккупанты могут задействовать его в ущерб ВСУ.
К тому же, размещение старых барж вдоль Крымского моста вряд ли поможет оккупантам защитить его от украинских атак, заявил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
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