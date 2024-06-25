Оккупировать Крым станет труднее: удары ВСУ могут разрушить планы РФ - ISW

Удары ВСУ по мосту средствами дальнего радиуса действия разорвут важный канал связи для российских сил, считают аналитики ISW.

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Удары ВСУ могут разрушить планы оккупантов в Крыму / коллаж: Главред, фото: Most.life, Википедия

Керченский мост, соединяющий Россию и Крым остается важным для поддержания оккупации полуострова. Если удары ВСУ средствами дальнего радиуса действия разрушат объект, тогда способность российских войск поддерживать оккупацию снизится. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Украинские официальные лица недавно заявили, что российские силы сократили транспортировку военной логистики через Крымский мост, вероятно из-за усилий по созданию логистических линий, соединяющих материковую часть России и оккупированный Крым через оккупированные южные районы Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Но, мост через Керченский пролив, вероятно, остается важным для сохранения российской оккупации Крыма", - сообщают аналитики.

В отчете подчеркивается, что удары ВСУ по мосту средствами дальнего радиуса действия разорвут важный канал связи для российских сил, которые базируются в оккупированном Крыму. Это, вероятно, усложнит их способность поддерживать оккупацию и базирование на полуострове.

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Кроме того, разрушение Крымского моста заставит российских военных полагаться на длинный маршрут вдоль северного побережья Азовского моря и усилит уязвимые места для ВСУ.

Аналитики ISW также привели слова главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, который говорил о логистической цепочке. По его словам, достаточное количество предоставленных США ракет большой дальности ATACMS могут позволить ВСУ нанести удар по Керченскому мосту и разорвать важную российскую наземную линию связи между оккупированным Крымом и Россией.

"Буданов сказал, что Украина может изолировать оккупированный Крым, который российские военные используют как тыловой плацдарм, путем нанесения ракетных ударов большой дальности ATACMS по мосту через Керченский пролив", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Удары ВСУ по Крымскому мосту - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Крымский мост - болевая точка диктатора Путина на временно оккупированном полуострове.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что незаконно построенный Россией Керченский мост нужно уничтожить, ведь в случае определенных ситуаций оккупанты могут задействовать его в ущерб ВСУ.

К тому же, размещение старых барж вдоль Крымского моста вряд ли поможет оккупантам защитить его от украинских атак, заявил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

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