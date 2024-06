Оккупировать Крым станет труднее: удары ВСУ могут разрушить планы РФ - ISW

Керченский мост, соединяющий Россию и Крым остается важным для поддержания оккупации полуострова. Если удары ВСУ средствами дальнего радиуса действия разрушат объект, тогда способность российских войск поддерживать оккупацию снизится. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В отчете подчеркивается, что удары ВСУ по мосту средствами дальнего радиуса действия разорвут важный канал связи для российских сил, которые базируются в оккупированном Крыму. Это, вероятно, усложнит их способность поддерживать оккупацию и базирование на полуострове.

Кроме того, разрушение Крымского моста заставит российских военных полагаться на длинный маршрут вдоль северного побережья Азовского моря и усилит уязвимые места для ВСУ.

Аналитики ISW также привели слова главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, который говорил о логистической цепочке. По его словам, достаточное количество предоставленных США ракет большой дальности ATACMS могут позволить ВСУ нанести удар по Керченскому мосту и разорвать важную российскую наземную линию связи между оккупированным Крымом и Россией.

"Буданов сказал, что Украина может изолировать оккупированный Крым, который российские военные используют как тыловой плацдарм, путем нанесения ракетных ударов большой дальности ATACMS по мосту через Керченский пролив", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.