Вспомнят единицы: как раньше называлось OLX и почему название изменили

Популярная в Украине платформа OLX раньше имела совсем другое название и ее история ребрендинга тесно связана с голландской компанией OLX Group.

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Как раньше называлось OLX - как на самом деле расшифровывается OLX / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео YouTube

О чем идет речь в материале:

Что означает OLX

Кто владелец OLX

Как раньше назывался сайт OLX

Международная онлайн-платформа объявлений OLX, известная миллионам украинцев, на самом деле имеет довольно интересное прошлое, которое помнят далеко не все. О том, как украинский сегмент платформы трансформировался из сервиса Slando в современный OLX, рассказал популярный украинский блогер, автор YouTube-канала "Keep Going".

Главред выяснил, как раньше называлась OLX.

"Еще в 2011 году украинский рынок онлайн-объявлений выглядел совсем иначе - главным игроком был сервис Slando, который уже имел немалую популярность. Но именно тогда компания OLX Group выкупила этот британский проект", - отмечает блогер.

Что означает OLX - чья фирма OLX

OLX - это аббревиатура от Online Exchange ("Онлайн Обмен"), а основана платформа была в 2006 году предпринимателями Фабрисом Гриндой и Алехандром Оксенфордом со штаб-квартирой в Амстердаме. OLX Group начинала свою экспансию с Индии, постепенно расширяя присутствие на рынках Африки, Южной Америки и Восточной Европы.

Блогер отмечает, что OLX - это не просто сайт для продажи подержанных вещей. Это международный игрок, который выкупал местные платформы и трансформировал их под единый бренд.

"Именно так произошло и в Украине, когда еще в 2011 году OLX Group выкупила уже достаточно разрекламированный британский сервис объявлений Slando, который из-за его известности долгое время оставался под неизменным названием", - объясняет автор канала "Keep Going".

Slando - имя, которое исчезло

До 2014 года украинцы привыкли к названию Slando - именно этот сервис ассоциировался с куплей-продажей подержанных товаров. Однако, после трехлетнего переходного периода, OLX Group провела полный ребрендинг, заменив знакомое название на глобальное - OLX.

Смотрите видео об истории бренда OLX:

"В 2014 году Slando все же сменил название на лаконичное OLX - где значительный международный опыт не подвел голландскую компанию", - отметил блогер.

Что можно продавать на OLX

Сегодня OLX входит в топ-10 самых посещаемых сайтов Украины, с более 22 миллионами уникальных пользователей ежемесячно. По словам блогера, каждый второй украинский интернет-пользователь заходит на OLX хотя бы раз в месяц.

"Хотя платформа у нас ассоциируется с б/у вещами, однако сама компания позиционирует себя как полноценная площадка для бизнеса, где предпринимателям предлагается создание собственного онлайн-магазина и продвижение объявлений при покупке платных тарифов на OLX", - подчеркивает автор "Keep Going".

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Что известно о YouTube-канале Keep Going? Keep Going- это украинский познавательный канал, автор которого публикует видео о кино, известных людях, необычных предметах быта и других темах. На канал подписаны более 30 тысяч пользователей.

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