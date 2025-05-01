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Какое первое название киви: как сначала называли фрукт и почему его переименовали

Юрий Берендий
1 мая 2025, 04:02
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Фрукт с мякотью и ворсистой кожурой, известный как киви, когда-то имел совсем другое название, которое исчезло из обращения в силу исторических обстоятельств.
Какое первое название киви: как сначала называли фрукт и почему его переименовали
Какое первое название киви - как сначала называли фрукт и почему его изменили / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Как называется по-настоящему киви
  • Почему киви так назвали

Киви - фрукт с характерной ворсистой коричневой кожурой, ярко-зеленой кисло-сладкой мякотью и мелкими черными семенами. Но не все знают, что до начала Холодной войны он имел совсем другое название, об этом сообщает Express.

Главред выяснил, как раньше называли киви.

видео дня

Какое первое название киви

Одна из британских пользовательниц TikTok, которая ведет блог о садоводстве, поделилась видео, в котором рассказала о первоначальном названии этого фрукта, демонстрируя свое киви-дерево.

В видео она отметила, что растение никогда не цвело и не плодоносило, и предположила, что причина - в климате Лондона, который не способствует росту киви.

"К счастью, нам не нужно выращивать собственные киви в Великобритании, потому что мы импортируем более 30 миллионов килограммов киви из Новой Зеландии каждый год. Но так было не всегда, ведь в 1959 году их называли китайским крыжовником", - указывает блогерша.

Смотрите видео о том, какая страна является родиной киви:

Она отметила, что в период Холодной войны "все, что ассоциировалось с Китаем, вызывало негативную реакцию на западных рынках". Это создавало серьезные трудности для новозеландских экспортеров, которые пытались продавать фрукт с "китайским названием".

В ответ на эту проблему компания Turners and Growers решила переименовать фрукт, выбрав название "киви" в честь одноименной новозеландской птицы, ведь они похожи по внешнему виду - обе маленькие, коричневые и пушистые.

"И вот так в 1959 году киви появился в супермаркете без всего этого политического багажа и стал хитом", - резюмировала блогерша.

Какая страна является родиной киви

Как объясняет сайт Истории Новой Зеландии, семена киви были завезены в страну в 1904 году Мэри Изабель Фрейзер, директором женского колледжа в Вангануи, которая посетила миссионерские школы в Китае. Садовник Александр Эллисон посадил семена, и первые плоды появились в 1910 году.

Сначала плоды называли "китайским крыжовником" из-за похожего вкуса. В 1950-х годах, когда начался экспорт в США, это название стало маркетинговой проблемой, именно из-за антикитайских настроений.

Первым альтернативным названием было "мелонет", однако оно также не прижилось из-за высоких таможенных тарифов на дыни и ягоды. В июне 1959 года на совещании руководства Turners and Growers в Окленде Джек Тернер предложил название "киви" и оно быстро стало общеупотребительным в индустрии.

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