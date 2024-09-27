Как правильно есть киви: чем полезна кожура для организма человека

Киви - это вкусный и полезный фрукт, но не все знают как правильно его есть.

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Как правильно есть киви / коллаж: Главред, фото: unsplash

Мало кто знает, что киви не только сочный и экзотический фрукт, но и полностью съедобный, включая кожуру фрукта. Внешняя кожура насыщена полезными витаминами для здоровья человека.

В TikTok завирусилось видео голливудской актрисы Дженны Ортеги о том, как она наслаждается киви, как хрустящим яблоком. Доктор Джозеф Салхаб, известный в Интернете как Желудок Док отреагировал на ее видео и рассказал, чем полезен такой метод употребления киви, передает издание Mirror.

"Если вы едите киви с кожурой, то на самом деле получаете на 50% больше клетчатки и немного больше витаминов и питательных веществ. Однако стоит его очень хорошо вымыть и удалить некоторые из этих маленьких волосков", - отметил эксперт. видео дня

В Сети не все были в восторге от такого метода - съесть пушистые киви, даже несмотря на пользу для здоровья.

Однако порой некоторые люди не могли этого делать из-за аллергии.

"От киви у меня покалывает во рту, мне это не нравится. Поэтому не думаю, что могу есть его с кожей. Это так странно, еще иногда у меня чешутся губы", - отметил подписчик.

Смотрите видео о том, как есть киви с кожурой:

Врач также рассказал, что хотя сначала есть фруктовую кожуру может быть немного странно, но проще нарезать киви на круглые кусочки. По словам гастроэнтеролога, этот фрукт полон пользы для здоровья кишечника, с высоким содержанием витамина С. Это также помогает предотвратить запоры.

По данным клиники Кливленда, кожура киви также насыщена антиоксидантами - втрое больше, чем сам фрукт. Они также предлагают заставить ваш мозг воспринять кожу, добавив нарезанный киви к фруктовому салату, чтобы текстура кожуры потеряла сладкие вкусы фруктов, или смешав его на небольшие едва заметные кусочки как часть смузи.

Сколько можно держать фрукты в холодильнике / Инфографика: Главред

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