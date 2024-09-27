Как правильно есть киви: чем полезна кожура для организма человека

Мало кто знает, что киви не только сочный и экзотический фрукт, но и полностью съедобный, включая кожуру фрукта. Внешняя кожура насыщена полезными витаминами для здоровья человека.
В TikTok завирусилось видео голливудской актрисы Дженны Ортеги о том, как она наслаждается киви, как хрустящим яблоком. Доктор Джозеф Салхаб, известный в Интернете как Желудок Док отреагировал на ее видео и рассказал, чем полезен такой метод употребления киви, передает издание Mirror.
"Если вы едите киви с кожурой, то на самом деле получаете на 50% больше клетчатки и немного больше витаминов и питательных веществ. Однако стоит его очень хорошо вымыть и удалить некоторые из этих маленьких волосков", - отметил эксперт.видео дня
В Сети не все были в восторге от такого метода - съесть пушистые киви, даже несмотря на пользу для здоровья.
Однако порой некоторые люди не могли этого делать из-за аллергии.
"От киви у меня покалывает во рту, мне это не нравится. Поэтому не думаю, что могу есть его с кожей. Это так странно, еще иногда у меня чешутся губы", - отметил подписчик.
Смотрите видео о том, как есть киви с кожурой:
@thestomachdoc Кто еще любит киви #kiwi#greenscreen#greenscreenvideo#fiber#constipation#guthealth♬ MILLION DOLLAR BABY (VHS) - Tommy Richman
Врач также рассказал, что хотя сначала есть фруктовую кожуру может быть немного странно, но проще нарезать киви на круглые кусочки. По словам гастроэнтеролога, этот фрукт полон пользы для здоровья кишечника, с высоким содержанием витамина С. Это также помогает предотвратить запоры.
По данным клиники Кливленда, кожура киви также насыщена антиоксидантами - втрое больше, чем сам фрукт. Они также предлагают заставить ваш мозг воспринять кожу, добавив нарезанный киви к фруктовому салату, чтобы текстура кожуры потеряла сладкие вкусы фруктов, или смешав его на небольшие едва заметные кусочки как часть смузи.
The Daily Mirror
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