'Моя ответственность': громкое заявление Зеленского насчет выборов президента

Проведение выборов в первую очередь зависит от вопроса безопасности, убежден глава государства.

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Владимир Зеленский высказался по поводу выборов во время войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

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Зеленский заявил, что считает своим долгом баллотироваться на второй срок

Продолжающаяся война является его зоной ответственности, сказал президент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает своим долгом баллотироваться на второй срок, если президентские выборы в Украине состоятся до окончания войны.

Как заявил он в интервью NBC News в воскресенье, продолжающаяся война является его зоной ответственности.

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"Если это (выборы, – ред.) будет во время войны, конечно, это моя ответственность, потому что я должен защищать свою страну с самого начала и до конца этой войны", – сказал глава государства.

Вместе с тем он подчеркнул, что проведение выборов в первую очередь зависит от вопроса безопасности.

"Я сказал, что нам нужно как минимум, если война не закончится, и если Трамп и Путин хотят, чтобы я провел выборы – конечно, прежде всего это выбор нашего народа, но если они действительно этого хотят, я сказал: дайте нам как минимум 60 дней перемирия без каких-либо других переговоров. Всего 60 дней, и мы сделаем все возможное, чтобы изменить наше законодательство, мы сделаем все возможное, чтобы подготовить необходимую инфраструктуру безопасности. Но поверьте мне, это выглядит совершенно опасно и невероятно, потому что нам нужен честный выбор, нам нужно, чтобы наши солдаты имели возможность проголосовать, потому что это правда – они должны голосовать, ведь они действительно защищают нашу страну. И именно это я и сказал: если вы думаете, что я не хочу выборов, это неправда и это несправедливо, и все в мире это понимают – я имею в виду, по крайней мере, в Европе, и я уверен, что и в Соединенных Штатах то же самое", – отметил президент.

Ранее Зеленский выдвинул главное условие остановки ударов по российским НПЗ. Он подчеркнул, что любые шаги по снижению интенсивности ударов должны быть взаимными и предусматривать реальные гарантии.

Как сообщал Главред, ранее стало известно о том, что Путин пожаловался Трампу на Украину. Во время телефонного разговора с Дональдом Трампом российский диктатор заявил о неизменности военных целей РФ.

Напомним, президент США Дональд Трамп возложил на Киев ответственность за продолжение боевых действий и заявил, что более выгодные условия завершения войны Украина могла получить еще два года назад. Он также призвал провести выборы в Украине.

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Об источнике: NBC News NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года. К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

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