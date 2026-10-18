'Моя ответственность': громкое заявление Зеленского насчет выборов президента

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- Зеленский заявил, что считает своим долгом баллотироваться на второй срок
- Продолжающаяся война является его зоной ответственности, сказал президент
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает своим долгом баллотироваться на второй срок, если президентские выборы в Украине состоятся до окончания войны.
Как заявил он в интервью NBC News в воскресенье, продолжающаяся война является его зоной ответственности.
"Если это (выборы, – ред.) будет во время войны, конечно, это моя ответственность, потому что я должен защищать свою страну с самого начала и до конца этой войны", – сказал глава государства.
Вместе с тем он подчеркнул, что проведение выборов в первую очередь зависит от вопроса безопасности.
"Я сказал, что нам нужно как минимум, если война не закончится, и если Трамп и Путин хотят, чтобы я провел выборы – конечно, прежде всего это выбор нашего народа, но если они действительно этого хотят, я сказал: дайте нам как минимум 60 дней перемирия без каких-либо других переговоров. Всего 60 дней, и мы сделаем все возможное, чтобы изменить наше законодательство, мы сделаем все возможное, чтобы подготовить необходимую инфраструктуру безопасности. Но поверьте мне, это выглядит совершенно опасно и невероятно, потому что нам нужен честный выбор, нам нужно, чтобы наши солдаты имели возможность проголосовать, потому что это правда – они должны голосовать, ведь они действительно защищают нашу страну. И именно это я и сказал: если вы думаете, что я не хочу выборов, это неправда и это несправедливо, и все в мире это понимают – я имею в виду, по крайней мере, в Европе, и я уверен, что и в Соединенных Штатах то же самое", – отметил президент.
Ранее Зеленский выдвинул главное условие остановки ударов по российским НПЗ. Он подчеркнул, что любые шаги по снижению интенсивности ударов должны быть взаимными и предусматривать реальные гарантии.
Как сообщал Главред, ранее стало известно о том, что Путин пожаловался Трампу на Украину. Во время телефонного разговора с Дональдом Трампом российский диктатор заявил о неизменности военных целей РФ.
Напомним, президент США Дональд Трамп возложил на Киев ответственность за продолжение боевых действий и заявил, что более выгодные условия завершения войны Украина могла получить еще два года назад. Он также призвал провести выборы в Украине.
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Об источнике: NBC News
NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года.
К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.
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