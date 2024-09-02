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Почему яблоки гниют прямо на дереве: как спасти сад и урожай от катастрофы

Юрий Берендий
2 сентября 2024, 05:12
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Гниение яблок на дереве может быть вызвано разными факторами. Главред выяснил почему гниют яблоки на дереве и, как остановить гниение плодов в саду.
Почему яблоки гниют прямо на дереве: как спасти сад и урожай от катастрофы
Почему яблоки гниют прямо на дереве - что сделать с опавшими яблоками / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Гниение яблок на дереве - распространенная проблема, которая может нанести значительный ущерб урожаю. Часто садоводы сталкиваются с ситуацией, когда еще не собранные плоды начинают портиться прямо на ветвях. О том, почему гниют яблоки на дереве рассказал в видео на YouTube канале GardenDocHelp профессиональный садовод Стив Брэдли.

Почему гниют яблоки на яблоне

По его словам, яблоки на яблоне гниют из-за того, что из-за того, что птица или что-то другое пробило защитную внешнюю кожуру яблока, и споры грибка попали внутрь.

"Вы просто думаете, что потеряли несколько яблок. Теперь это может дойти до этой стадии, называемой бурая гниль. Грибок попал внутрь, и это яблоко начинает становиться немного дряблым", - указывает он.

Смотрите видео о том, почему гниют яблоки на дереве:

Что произойдет, если оставить гнилое яблоко на ветке

Садовник отмечает, что если гнилое яблоко оставить на дереве или на земле у подножия дерева, каждый раз они будут мумифицироваться, сморщиваться и на четверть меньше первоначального размера.

"Но каждый раз, когда будет влажно, то ли сильная роса, то ли дождь, эти споры будут высвобождаться. И так они могут собираться на других частях дерева", - указывает он.

Почему яблоня перестала давать плоды

Стив Бренди отмечает, что такие плоды никогда не следует класть на хранение.

"Но также следующей весной, если гнилые яблоки все будут висеть на ветке или возле дерева, то это может негативно повлиять на здоровье дерева. Самая слабая часть в это время года - это цветение. И если эти споры попадут на цветок, они могут повредить его, и вы можете потерять целое плодоносящее дерево с десятком зародышей яблок на нем или с потенциалом для этого, просто потому, что вы оставляли их (гнилые яблоки - ред.) из года в год.

Что можно сделать с опавшими яблоками

Садовод советует выбрасывать гнилые яблоки на компостную кучу или вообще на свалку

"Но если вы их оставите, вы просто унаследуете еще больше проблем на следующий сезон, а в следующем сезоне все будет только хуже", - указывает он.

Кто такой Стив Брэдли

Стив Брэдли - внештатный садоводческий писатель и телеведущий, который имеет диплом магистра садоводства Королевского общества садоводства (RHS) и степень магистра образования.

Он написал (или в соавторстве) более 40 практических книг по садоводству, среди которых "Основы размножения" (победитель премии Garden Media Guild Award за лучшую практическую книгу), "Библия садовода", "Зимнее садоводство", "Ароматный сад" и "Что не так с моим растением?". Недавно он переработал важнейший спутник садовода - "Руководство виноградаря" (Grafter's Handbook).

Почему гниют яблоки на дереве, что делать

Блогер, автор YouTube-канала "У Тани" рекомендует каждую осень и осенью проводить обработку плодовых деревьев от болезней

"Наиболее опасным заболеванием для сада, как мне рассказали агрономы, это первая и плодовая гниль. По-научному, это монилиоз. Это заболевание может полностью уничтожить урожай и вишни, и черешни, абрикосы, и также яблонь и груш. И поры этих заболеваний с удовольствием зимуют в листьях, в гнилых плодах, которые остаются на деревьях, в ветвях поврежденных", - указывает она.

Чем обрабатывать яблоню осенью

Она отмечает, что яблоки - это ворота для плодовой гнили во всем саду.

"Для обработки деревьев и кустов мы используем карбомид. Мы готовим раствор, где берем на 10 литров воды 500 граммов карбомида. Сначала полкилограмма карбомида мы растворяем в теплой, более даже до горячей воды, потому что он в холодной воде очень долго будет растворяться. А потом вливаем 10 литров воды и заливаем этот раствор в опрыскиватель", - советует она.

Смотрите видео о том, чем обрабатывать яблоки, чтобы не гнили:

Садовница указывает на то, что опрыскивать деревья нужно таким образом, чтобы смочить каждую ветку и дерево в целом.

"Таким образом мы уменьшаем это заболевание, потому что листья сгрести все, это практически до каждого листочка невозможно, поэтому мы стараемся и землю там где остаются листочки также обработать", - говорит она.

Как увеличить урожай яблок

Женщина отмечает, что такая обработка сада поздней осенью, когда уже нет листьев на деревьях дает возможность из нашего сада собирать довольно много яблок.

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