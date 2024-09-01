Кита-шпиона нашли мертвым в Норвегии: при чем здесь след спецслужб РФ

В Норвегии обнаружили неживой знаменитую белугу по прозвищу Хвалдимир.

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У берегов Норвегии умер российский кит-шпион / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из соцсетей

У берегов Норвегии умер российский кит-шпион Хвалдимир. Белуху впервые заметили еще в 2019 году, но животное сбежало на волю. Об этом сообщает норвежский вещатель NRK.

Существовало подозрение, что российские спецслужбы тренировали кита для шпионажа, поскольку на животном была закреплена экшн-камера GoPro и логотип петербургской компании.

Что интересно, накануне, как отмечают специалисты, Хвалдимира видели в хорошем состоянии. Еще в 12 часов 31 августа спасатель Даг Анфиндсен наблюдал издалека за китом. Хвалдимир чувствовал себя прекрасно, он нырял и выныривал из воды.

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Однако уже около 14:30 в порту города Ставангер сообщили, что кит лежит на воде в гавани Рисавика.

Мужчины ловили скумбрию в этом районе, когда вдруг заметили что-то белое, что плавало в воде.

"Я сначала подумал, что перевернулась лодка, поэтому мы с отцом поехали туда проверить. К тому времени там уже была лодка с некоторыми биологами, которые следили за китом", - рассказали очевидцы.

Жив ли еще Хвалдимир?

Хвалдимира переместили к суше, чтобы предотвратить сбор любопытных людей вокруг кита и препятствовать движению лодок. Они обвязали Хвалдимиру веревкой хвост и вытащили на берег.

Однако пока что причина смерти пока непонятна, а внешне кит цел.

"Похоже, есть в основном внешние повреждения от птиц и тому подобное. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить надлежащий уход за трупом, чтобы мы могли провести вскрытие и найти ответы", - сообщили изданию.

Что известно о китах? Киты - крупнейшие виды морских млекопитающих. Однако часто китами называют и представителей подотряда дельфинообразных, особенно крупнейших из них, называя их нередко "зубастыми китами". Киты стали объектами китобойного промысла. Ныне, в наше время из-за китобойного промысла многие виды китов находятся на грани вымирания. Например, очень мало осталось синих и серых китов. Несмотря на такую трагическую ситуацию, некоторые страны мира до сих пор охотятся на морских млекопитающих, пишет Википедия.

Какова история Хвалдимира?

Что интересно, прозвище Хвалдимир - это каламбур норвежского слова hval (кит) и имени российского диктатора Владимира Путина. В 2022 году его также прозвали "Хвальди", чтобы не ассоциировать его с президентом России.

Знаменитого кита впервые обнаружили в 2019 году рыбаки в норвежском районе Финнмарк.

Были подозрения, что млекопитающее обучено шпионить, поскольку на нем был ошейник с надписью "Снаряжение Петербург 2019" с креплениями для видеокамер. Другие считали, что он кит-терапевт, сбежавший из российского плена.

Недавно специалисты раскрыли впечатляющие факты, которые никто не знал -почему киты исчезают. Ученые забили тревогу из-за глобального потепления, ведь там, где вода в морях имеет повышенную температуру, киты начинают терять привычные места, где они могли бы полноценно питаться.

Также интересно, почему киты взрываются после смерти. Взрыв кита может показаться странным и даже мистическим, но это можно объяснить научно .

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