УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Я в китовой пасти": в США горбатый кит проглотил рыбака, но через 40 секунд его выплюнул

12 июня 2021, 16:54
Прослушать новость
Остановить

"Боже мой, я в китовой пасти. Вот и все, я умру", - сказал ловец лобстеров из Массачусетса после того, как его проглотил горбатый кит.

Горбатый кит
Горбатый кит отрыл пасть и ловил рыбу, но случайно проглотил рыбака / Reuters

В штате Массачусетс, США, ловец лобстеров Майкл Паккард нырял в воду и вдруг оказался в пасти горбатого кита. Морское млекопитающее пыталось проглотить мужчину, однако ему повезло: спустя некоторое время кит решил подняться на поверхность, покрутил головой и выплюнул рыбака, после чего он оказался в воде.

Как сообщает BBC News, Паккард рассказал о том, что он нырял с помощью акваланга, однако почувствовал неожиданный толчок, после чего вокруг стало темно. Сначала ему показалось, что это акула. Но зубов не было видно. Кит пытался проглотить моряка, но спустя определенное время выплыл на поверхность и выплюнул его.

Паккард рассказал, как оказался в пасти у горбатого кита / Скриншот BBC

"Тогда я понял: "Боже мой, я в кита пасти". Он пытается меня проглотить. Вот и все, я умру. Вдруг он поднялся на поверхность, вывернулся и начал крутить головой. Меня просто подбросило в воздух и я приземлились в воде", - рассказал рыбак.Читайте такжеГигантский кит резким появлением шокировал туристов в Австралии: видео

Отмечается, что в пасти кита рыбак пробыло приблизительно 30-40 секунд. После того, как Паккард оказался в воде, напарник помог ему вернуться в лодку.

По мнению ученых, кит проглотил ловца лобстера случайно. Горбатые киты широко открывают пасть, чтобы съесть побольше рыбы или криля. Считается, что такие животные могут вырастать до 15 метров и весить приблизительно 36 тонн.

Напомним, ученые впервые в истории исследований обнаружили в Красном море, в водах Акабского залива, синего кита. Исследователи считают, что животное могло заблудиться в период миграции из теплых в холодные воды. Такой кит не является хищником и не нападает на людей, однако приближаться к нему близко специалисты не советовали.

новости США происшествие
Сейчас вы просматриваете новость «"Я в китовой пасти": в США горбатый кит проглотил рыбака, но через 40 секунд его выплюнул». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Назван самый опасный жир в организме человека: что с ним делатьНазван самый опасный жир в организме человека: что с ним делать Екатерина Кухар трогательно поздравила Александра Стоянова с днем рожденя стихомЕкатерина Кухар трогательно поздравила Александра Стоянова с днем рожденя стихом Тина Кароль спустила штаны и засветила соблазнительное бельеТина Кароль спустила штаны и засветила соблазнительное белье Алина Гросу в роли Круэллы записала клип на песню Малиновые губыАлина Гросу в роли Круэллы записала клип на песню Малиновые губы Путин взбесился из-за закона Зеленского о коренных народах УкраиныПутин взбесился из-за закона Зеленского о коренных народах Украины

Последние новости

18:06

Украина резко обратилась к НАТО и объявила о смене планов по сотрудничеству с Альянсом

17:55

Михаил Боярский при одном условии пообещал съесть свою шляпу

17:48

В Сеть слили причины закрытия сериала Наследние Юпитера на Netflix

17:11

"Грозы, свежесть и возвращение тепла": погода в Киеве на три дня от синоптиков

16:59

Михаил Заливако признался, сколько раз у него мог быть секс на Холостяке

Реклама
16:54

"Я в китовой пасти": в США горбатый кит проглотил рыбака, но через 40 секунд его выплюнул Видео

16:36

"Херсон не за русский мир": в баре города оригинально анонсировали матч сборной РФ на Евро-2020 Видео

16:22

Гороскоп на завтра 13 июня 2021 всех знаков Зодиака: запрет на риск и угроза болезни Видео

16:22

Сбежит и поставит клеймо "вульгарная": маникюр, который бесит мужчин Фото Видео

15:59

"Скажені хрестини 1 і 2": Юрий Горбунов заинтриговал кадром со съемок нового фильма

15:36

Убраться и склонить голову: в МИД Украины назвали условия для примирения Киева и Москвы Видео

15:33

Столпотворение у ворот и люди со своими стульями: у киевского центра вакцинации "аншлаг" Видео

15:18

Жестокое избиение девочки в Харькове: Геращенко заявил, что "мразь" ответит по закону

15:16

Святослав Вакарук и Ляля Фонарева разводятся - что известно о биографии и жизни стилистки

14:49

"Бил ногами в голову и живот": на Ровенщине мужчина "отметелил" девочку из-за детских разборок

14:27

Святослав Вакарчук разводится с женой после более 20 лет брака

14:22

Стало известно, почему Меган Маркл второй раз отказалась рожать дома

14:17

Забила до смерти 4-летнего сына за отказ нянчить сестру: в Днепропетровской области наказали мать Видео

13:55

Елизавета II в роскошном платье разрезала торт для лидеров G7 церемониальной саблей Фото

13:53

Фронтальные ливни, грозы и град: синоптик предупредила, где в Украине будет непогода и похолодание Видео

Реклама
13:47

Клип Дорофеевой Почему за день ворвался в тренды Youtube Видео

13:26

Гороскоп на 12 июня 2021 всех знаков Зодиака: взлет в карьере, приключения и обманы Видео

13:00

Дубасил как боксерскую грушу: в Харькове парень жестоко избил девушку прямо на улице Видео

12:56

В Сети показали первый кадр новой Иронии судьбы с Эммой Робертс - About Fate

12:51

В поезде c Закарпатья после инцидента умер мужчина

12:41

В УЕФА решили проверять форму сборной Украины перед каждым матчем Евро-2020 Видео

12:19

США могут принудить Украину капитулировать: эксперт объяснил, есть ли у Киева шанс для маневра

11:21

Под Одессой горе-родители замучили своих детей: малышка умерла, а другой ребенок отстал в развитии

11:08

Жара и грозовые дожди: синоптик рассказал о погоде на выходных Видео

11:02

Судьба КНДР и расчеты картошкой: как новые санкции ЕС ударят по Беларуси мнение

10:56

В моду на лето 2021 вернулись головокружительные и эффектные солнцезащитные очки в стиле 70-х Видео

10:19

"Пробирки с кровью и тысячи шприцев": под Сумами нашли громадную свалку COVID-отходов Видео

10:10

В Буче школьница застрелила парня из пневмата: появилось видео с места трагедии

09:44

Почему встреча Зеленского и Байдена грозит превратиться в страшный сон для Украины мнение

09:20

Выпил, закусил и заснул: на Черкасчине хозяйка застукала вора на своей веранде Видео

08:33

"Псевдочуму хотела продать": в Киеве сотрудница лаборатории стащила штамм птичьего вируса Видео

08:19

Коронавирус в Украине 12 июня: выявлены почти 1,3 тыс. новых больных Видео

07:45

Украина вакцинируется: на выходных будут работать более 50 центров вакцинации Видео

07:34

Встреча Зеленского и Путина: Кулеба сообщил, что место рандеву президентов пока не обсуждается Видео

07:22

"Словесное несварение желудка": Путин прокомментировал слова Байдена о том, что он "убийца" Видео

Реклама
07:10

Путин намерен править Россией еще 12 лет: политик сделал заявление о планах Кремля по Беларуси Видео

06:02

Звезда Квартала похвалилась похудевшей фигурой в бикини

05:28

Новый удар России по Украине: эксперт объяснил, зачем Москве нужен Северный поток-2 Видео

05:02

Как правильно пишется: вглубь или в глубь

03:50

Эксперт объяснил, был ли смысл в "охоте на Басту" в Киеве

03:02

Ученые рассказали, какие жгучие специи помогут сжечь висцеральный жир Видео

02:16

Если Голос исчезнет, офису Зеленского придется создавать искусственно "Голос-2" - эксперт

01:37

Девушка солиста Maneskin в одном белье нежно засветила свой утренний образ

00:51

Зачем есть огурцы: когда они спасают и чем вредят Видео

00:05

Поехал сразу после школы на заработки: в Чехии нашли мертвым в реке 19-летнего украинца Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять