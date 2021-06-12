"Я в китовой пасти": в США горбатый кит проглотил рыбака, но через 40 секунд его выплюнул

Горбатый кит отрыл пасть и ловил рыбу, но случайно проглотил рыбака / Reuters

В штате Массачусетс, США, ловец лобстеров Майкл Паккард нырял в воду и вдруг оказался в пасти горбатого кита. Морское млекопитающее пыталось проглотить мужчину, однако ему повезло: спустя некоторое время кит решил подняться на поверхность, покрутил головой и выплюнул рыбака, после чего он оказался в воде.

Как сообщает BBC News, Паккард рассказал о том, что он нырял с помощью акваланга, однако почувствовал неожиданный толчок, после чего вокруг стало темно. Сначала ему показалось, что это акула. Но зубов не было видно. Кит пытался проглотить моряка, но спустя определенное время выплыл на поверхность и выплюнул его.

Паккард рассказал, как оказался в пасти у горбатого кита / Скриншот BBC

"Тогда я понял: "Боже мой, я в кита пасти". Он пытается меня проглотить. Вот и все, я умру. Вдруг он поднялся на поверхность, вывернулся и начал крутить головой. Меня просто подбросило в воздух и я приземлились в воде", - рассказал рыбак.Читайте такжеГигантский кит резким появлением шокировал туристов в Австралии: видео

Отмечается, что в пасти кита рыбак пробыло приблизительно 30-40 секунд. После того, как Паккард оказался в воде, напарник помог ему вернуться в лодку.

По мнению ученых, кит проглотил ловца лобстера случайно. Горбатые киты широко открывают пасть, чтобы съесть побольше рыбы или криля. Считается, что такие животные могут вырастать до 15 метров и весить приблизительно 36 тонн.

Напомним, ученые впервые в истории исследований обнаружили в Красном море, в водах Акабского залива, синего кита. Исследователи считают, что животное могло заблудиться в период миграции из теплых в холодные воды. Такой кит не является хищником и не нападает на людей, однако приближаться к нему близко специалисты не советовали.