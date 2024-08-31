Как избавиться от ржавчины на сковороде: очень простой, но эффективный способ

Порой сковородка на кухне ржавеет и на ней временно невозможно ничего готовить. Можно ее почистить водой и моющим средством, но ржавчина все равно возвращается. В таких случаях возникает вопрос, как очистить чугунную сковородку внутри от ржавчины. Мы расскажем об одном из способов.
Авторы YouTube-канала BRIZOLL CAST IRON показали пошаговую инструкцию, как убрать ржавчину в сковороде и восстановить ее для дальнейшего использования.
Как избавиться от ржавчины в чугунной сковородке
Моем сковородку от ржавчины
Чтобы смыть ржавчину, нужно добавить в сковороду немного воды и почистить ее скребком. После этого надо помыть ее. Далее нужно нанести немного моющего средства на губку и помыть сковородку с двух сторон.
Просушиваем сковороду, протирая ее полотенцем насухо.
Отправляем сковородку запекаться
Сначала нужно капнуть подсолнечное масло на сковороду с двух сторон и протереть ее бумажным полотенцем. Снимаем ручку со сковородки и отправляем ее в печку. Под низ сковороды нужно положить фольгу, чтобы масло ничего не испачкало.
Отправляем сковороду вверх дном в печку и ставим на 1 час на 230-260 градусов.
Даем сковородке остыть, достаем ее и пользуемся.
Смотрите видео, как отмыть сковороду от ржавчины, чтобы она стала, как новая:
Что такое BRIZOLL CAST IRON?
BRIZOLL CAST IRON – канал на YouTube, тематика которого – популяризация чугунной посуды собственной продукции и рецепты. У канала более 1,6 млн просмотров, указано в описании.
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