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Как убрать пригоревший нагар со сковороды: непростой, но очень эффективный способ

Андрей Ганчук
23 августа 2024, 15:15
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Если вы не знаете, как очистить чугунную сковороду от толстого слоя нагара, попробуйте приготовить раствор, для которого понадобится несколько компонентов.
сковорода
Что хорошо растворяет нагар на сковороде, которой уже много лет / Скриншот YouTube

Каждая хозяйка хорошо знает, как тяжело снять слой пригорелости со сковороды. Можно встретить множество способов, которые помогают далеко не всегда. Поэтому возникает проблема, как очистить сковороду от толстого слоя нагара в домашних условиях. Мы расскажем вам об одном из интересных способов.

Автор YouTube-канала Марина Жукова поделилась, как при помощи кальцинированной соли, горчицы и хозяйственного мыла очистить сковороду от нагара.

Как очистить чугунную сковороду от толстого слоя гари

Приготовьте раствор для очистки сковороды

Нужно взять большую кастрюлю на 5 литров, налить в нее воду и добавить 150-200 г кальцинированной соли и 150 г сухого порошка горчицы.

Также следует добавить жидкое хозяйственное мыло. Причем его надо добавлять постепенно, чтобы раствор постоянно пенился, в том числе и во время варки.

Варим сковороду в растворе

Помещаем сковороду в раствор, кладем туда сковороду и варим на медленном огне 1 час.

Счищаем нагар ножом

Спустя час достаем сковороду из кастрюли и счищаем нагар ножом. Большая часть нагара должна отчиститься. Чтобы оттереть и другие места, нужно еще раз разогреть сковороду в растворе в течение 10 минут и снова чистить.

В результате нагар на сковороде должен полностью очиститься.

Смотрите видео, как очистить старую сковороду от толстого слоя нагара:

Как сделать так, чтобы сковорода не пригорала?

Для того, чтобы пища не прилипала к сковороде, нужно беречь антипригарное покрытие. Во время мытья следует пользоваться мягкими губками и лопатками, которые не сделаны из металла. Лучше не допускать царапания противопригарного слоя.

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