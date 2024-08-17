Что делать, если из бачка унитаза течет вода: очень легкое, но рабочее решение

Не секрет, что со временем механизмы в сливном бачке изнашиваются, и в унитаз может протекать вода. Сначала течь совсем не заметная, но со временем она все больше начинает мешать. Поэтому у многих возникает вопрос, что делать, если бачок унитаза не держит воду. Мы расскажем вам о способе, который хорошо сработает, если утечка в районе прокладки.
Автор YouTube-канала Что внутри? показал, как он решил проблему своими руками и продемонстрировал способ с восстановлением прокладки.
Что делать, если бачок унитаза пропускает воду в колено унитаза
Проверьте утечку
Способ поможет, если утечка в районе прокладки, а не в переливе. Чтобы в этом убедиться, нужно открутить кнопку, снять крышку с бачка и посмотреть. Если уровень воды ниже, чем горлышко перелива, значит, проблема в прокладке.
Снимаем механизм слива и достаем прокладку
Перекрываем воду и вытаскиваем механизм слева поворотом руки против часовой стрелки. Достаем прокладку
Кладем прокладку на 5 минут в банку с кипятком
Чтобы прокладка снова могла препятствовать протеканию воды в унитаз, ее нужно размягчить. Моем прокладку, чтобы не было никаких следов от камней и извести, и кладем ее в банку. Заливаем кипятком так, как показано на видео. Ждем 5 минут.
Достаем прокладку и натягиваем ее на механизм слива
Спустя пару минут прокладку нужно достать из банки. Можно заметить, как она уже смягчилась. Можно размять ее в руках, чтобы она восстановила свои способности.
После этого натягиваем прокладку на механизм слива, закручиваем его по часовой стрелке и все проверяем.
Вода в унитаз больше литься не должна.
Почему нужно менять прокладку в сливном бачке
Такой способ поможет на несколько недель избавиться от проблемы. Однако следует помнить, что решение проблемы – временное. Лучше всего как можно раньше заменить прокладку. Ее можно купить в любом магазине сантехники или заказать в Интернете.
Смотрите видео, как быстро и просто устранить протекание воды из бачка в унитаз:
Что такое Что внутри?
Что внутри – канал на YouTube, на котором авторы вскрывают случайные вещи, чтобы посмотреть, что там внутри. Еще рассказывают про мотоблоки, огород, а также самоделки из разных вещей. У канала более 4,7 млн просмотров, указано в описании.
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