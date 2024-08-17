Что делать, если из бачка унитаза течет вода: очень легкое, но рабочее решение

Течет вода в унитазе постоянно дома или на работе – не беда, попробуйте восстановить прокладку, и протекания будет устранено всего за несколько минут.

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Что делать, если в унитазе постоянно течет вода, и как это исправить / Скриншот YouTube

Не секрет, что со временем механизмы в сливном бачке изнашиваются, и в унитаз может протекать вода. Сначала течь совсем не заметная, но со временем она все больше начинает мешать. Поэтому у многих возникает вопрос, что делать, если бачок унитаза не держит воду. Мы расскажем вам о способе, который хорошо сработает, если утечка в районе прокладки.

Автор YouTube-канала Что внутри? показал, как он решил проблему своими руками и продемонстрировал способ с восстановлением прокладки.

Что делать, если бачок унитаза пропускает воду в колено унитаза

Проверьте утечку

Способ поможет, если утечка в районе прокладки, а не в переливе. Чтобы в этом убедиться, нужно открутить кнопку, снять крышку с бачка и посмотреть. Если уровень воды ниже, чем горлышко перелива, значит, проблема в прокладке.

Снимаем механизм слива и достаем прокладку

Перекрываем воду и вытаскиваем механизм слева поворотом руки против часовой стрелки. Достаем прокладку

Кладем прокладку на 5 минут в банку с кипятком

Чтобы прокладка снова могла препятствовать протеканию воды в унитаз, ее нужно размягчить. Моем прокладку, чтобы не было никаких следов от камней и извести, и кладем ее в банку. Заливаем кипятком так, как показано на видео. Ждем 5 минут.

Достаем прокладку и натягиваем ее на механизм слива

Спустя пару минут прокладку нужно достать из банки. Можно заметить, как она уже смягчилась. Можно размять ее в руках, чтобы она восстановила свои способности.

После этого натягиваем прокладку на механизм слива, закручиваем его по часовой стрелке и все проверяем.

Вода в унитаз больше литься не должна.

Почему нужно менять прокладку в сливном бачке

Такой способ поможет на несколько недель избавиться от проблемы. Однако следует помнить, что решение проблемы – временное. Лучше всего как можно раньше заменить прокладку. Ее можно купить в любом магазине сантехники или заказать в Интернете.

Смотрите видео, как быстро и просто устранить протекание воды из бачка в унитаз:

Что такое Что внутри? Что внутри – канал на YouTube, на котором авторы вскрывают случайные вещи, чтобы посмотреть, что там внутри. Еще рассказывают про мотоблоки, огород, а также самоделки из разных вещей. У канала более 4,7 млн просмотров, указано в описании.

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