УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Чем обработать стену, чтоб не было плесени: простое и очень хорошее средство

Андрей Ганчук
9 августа 2024, 14:57
221
Если вы не знаете, какое самое эффективное средство от плесени на стенах, попробуйте использовать жидкость, которая есть почти в каждом доме.
плесень
Как вывести грибок на стенах с помощью белизны / Скриншот YouTube

Многие хозяева знают, как сложно избавиться от плесени в квартире или доме. Плесень образуется из-за повышенной сырости, а сухость в жилище не всегда можно обеспечить. В такой ситуации возникает вопрос, какое средство убивает черную плесень. Мы расскажем о простом и рабочем способе.

Автор YouTube-канала Taxi Cool показал, как при помощи легкого способа можно быстро избавиться от плесени на стенах.

Как избавиться от плесени на стенах в квартире своими руками

Понадобятся белизна и пульверизатор

В своем видео автор показывает, что он просто снимает распылитель с чистящего средства, однако лучше приобрести полноценный пульверизатор – емкость и распылителем – и залить туда белизну.

Обрабатываем стену

Далее при помощи пульверизатора нужно обильно обработать стены. Как утверждает автор, черная плесень будет исчезать достаточно быстро и от нее можно будет избавиться.

Что делать, если плесень появляется вновь

Автор утверждает, что если черные точки плесени со временем появляются даже через краску, то нужно сделать еще одну такую обработку.

Смотрите видео, как быстро избавиться от плесени на стенах:

Что такое TAXI COOL?

TAXI COOL – украинский канал на YouTube, на котором харьковчанин, который работает в такси, делится своими историями из жизни. У канала более 20,5 млн просмотров, говорится в описании.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости
Реклама

Главное за день

Оккупанты ударили по учебному заведению в Харькове: что известно

Оккупанты ударили по учебному заведению в Харькове: что известно

16:23 Украина
И снова в цель: СБУ сбила еще один российский вертолет FPV-дроном - Стерненко

И снова в цель: СБУ сбила еще один российский вертолет FPV-дроном - Стерненко

16:00 Украина
50 человек попали под удар: стало известно количество погибших и раненых в Константиновке

50 человек попали под удар: стало известно количество погибших и раненых в Константиновке

15:08 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

В Курской области сильный пожар: сообщается об уничтожении колонны техники РФ 4735

В Курской области сильный пожар: сообщается об уничтожении колонны техники РФ

Под Курском против россиян могла быть применена «скифская тактика»: что это такое 4622

Под Курском против россиян могла быть применена "скифская тактика": что это такое

Всплыли грязные подробности брака Петросяна с молодухой 2879

Всплыли грязные подробности брака Петросяна с молодухой

Виктор Бронюк из группы ТиК уволился из ВСУ - что случилось 2670

Виктор Бронюк из группы ТиК уволился из ВСУ - что случилось

Последние новости

16:37

220 тыс. грн в карман воров: Тринчер осталась без драгоценностей - подробности

16:33

Как избавиться от засаленных пятен на куртке: быстрый и рабочий способВидео

16:23

Оккупанты ударили по учебному заведению в Харькове: что известно

16:08

Не любовь и не богатство: ученые раскрыли настоящий секрет счастья - исследование

16:00

И снова в цель: СБУ сбила еще один российский вертолет FPV-дроном - СтерненкоВидео

После выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – ЗолотарёвПосле выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – Золотарёв
15:40

Рак уже не так страшен: топ-7 полезных свойств матчи от нутрициологов

15:39

"Путин обжегся": оккупанты не могут переломить ситуацию на фронте

15:31

Видели все, но понимают единицы: почему ногти становятся ребристыми - важный знакВидео

15:08

50 человек попали под удар: стало известно количество погибших и раненых в КонстантиновкеФотоВидео

Реклама
14:57

Чем обработать стену, чтоб не было плесени: простое и очень хорошее средствоВидео

14:32

"Колбасить" будет от Одессы до Москвы: сейсмолог спрогнозировал землетрясение

14:23

Олимпийские игры-2024: каноистки завоевали еще одно "серебро" для УкраиныФото

14:07

Большинство совершает роковую ошибку: как правильно заваривать чай в пакетиках

13:40

Россия будет отвечать: Зеленский резко отреагировал на удар по КонстантиновкеФото

13:37

Старшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма не перевели в среднюю школу: что случилось

13:14

Прокляли до седьмого колена: молодуха путиниста Петросяна серъезно попала

13:10

Как убрать камень в колене унитаза: простой, но очень эффективный способВидео

13:05

Удар РФ по Константиновке: появилась информация о погибших и раненыхФото

12:59

Температура +5, дожди и грозы: в части областей Украины похолодает

12:56

Потери армии РФ поражают количеством: военный о ситуации в Часовом Яру

Реклама
12:51

Начинать стоит уже с августа: как подготовить клубнику к зиме - главные советыВидео

12:29

Дорофеева оказалась на больничной койке

12:27

РФ ударила по супермаркету в Константиновке: первые подробностиФото

12:21

Украина может обменять захваченные районы Курcкой области: в BILD раскрыли детали

12:08

РФ не так сильна, как кажется, ее "красные линии" являются просто словами - The Guardian

11:55

Света не будет до 12 часов в сутки: неутешительный прогноз для украинцев

11:49

Еще и соседей будете угощать: как приготовить гору сочнейших котлет из одного куриного филеВидео

11:48

Гороскоп на завтра 10 августа: Козерогам - резкие перемены, Рыбам - обострение проблем

11:47

Путин потирает руки: в Германии выступили против помощи Украине

11:13

Удары по территории РФ: сделают ли они Москву более сговорчивой - политологВидео

11:12

Еще одна "народная республика": эксперт объяснил планы РФ по странам Балтии

10:51

"Это минимальная задача Кремля": эксперт назвал цель Путина в Украине до конца 2024 года

10:42

Минус 700 авиабомб: в Генштабе подтвердили удар по аэродрому в Липецке

10:25

Китайский гороскоп на завтра 10 августа: Крысам - сплошная агрессия, Собакам - потери

10:22

Оккупанты продвинулись на границе Запорожской и Донецкой областей: детали от ISW

10:08

"Не налет, а вторжение": к боям присоединилась одна из сильнейших бригад ВСУ — Forbes

10:08

"Кремль чувствует, что его боятся": Золотарев объяснил, как поведение США поощряет РФ воеватьВидео

10:01

"Отрабатывают": россияне жестко атакуют Максим Галкина

09:36

Харрис и Трамп окончательно договорились о дебатах: когда они пройдут

08:56

"Это постоянный круг": Наталья Могилевская столкнулась с трудностями

Реклама
08:47

В DeepState впервые показали карту боев в Курской области РФ

08:43

Операция в Курской области: в ISW описали 4 возможных сценария реакции России

08:16

"Чудом не зарезали": путинист Иван Охлобыстин набредил о том, как чуть не погиб

08:00

Неизвестный, но проукраинский: как вице-президент Камалы Харрис поможет Украинемнение

07:47

Атака дронов в РФ: в Липецке пылает аэродром, детонируют боеприпасы, объявлена эвакуация

07:10

Загадка, которая запутает каждого: нужно найти цифру-самозванку

07:07

"Нептуны", дроны и морские БПЛА: оккупанты в Крыму пожаловались на массированную атаку

06:26

Собаку признали бешеной: как в мире отреагировали на события в Курской областимнение

04:45

Пока что Путину ничего не угрожает, он за год еще больше зацементировал систему - ЗолотаревВидео

04:00

Бананы будут свежими аж 18 дней: женщина поделилась интересным лайфхаком

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять