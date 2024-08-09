Чем обработать стену, чтоб не было плесени: простое и очень хорошее средство

Если вы не знаете, какое самое эффективное средство от плесени на стенах, попробуйте использовать жидкость, которая есть почти в каждом доме.

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Как вывести грибок на стенах с помощью белизны / Скриншот YouTube

Многие хозяева знают, как сложно избавиться от плесени в квартире или доме. Плесень образуется из-за повышенной сырости, а сухость в жилище не всегда можно обеспечить. В такой ситуации возникает вопрос, какое средство убивает черную плесень. Мы расскажем о простом и рабочем способе.

Автор YouTube-канала Taxi Cool показал, как при помощи легкого способа можно быстро избавиться от плесени на стенах.

Как избавиться от плесени на стенах в квартире своими руками

Понадобятся белизна и пульверизатор

В своем видео автор показывает, что он просто снимает распылитель с чистящего средства, однако лучше приобрести полноценный пульверизатор – емкость и распылителем – и залить туда белизну.

Обрабатываем стену

Далее при помощи пульверизатора нужно обильно обработать стены. Как утверждает автор, черная плесень будет исчезать достаточно быстро и от нее можно будет избавиться.

Что делать, если плесень появляется вновь

Автор утверждает, что если черные точки плесени со временем появляются даже через краску, то нужно сделать еще одну такую обработку.

Смотрите видео, как быстро избавиться от плесени на стенах:

Что такое TAXI COOL? TAXI COOL – украинский канал на YouTube, на котором харьковчанин, который работает в такси, делится своими историями из жизни. У канала более 20,5 млн просмотров, говорится в описании.

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