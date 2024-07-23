Чем убрать плесень со швов в ванной комнате: удивительный результат уже за 5 минут

Чем можно вывести черную плесень и почему она быстро распространяется в ванной комнате - Главред собрал интересную информацию. Считается, что главная причина появления плесени в ванной именно из-за высокой влажности в комнате. Из-за постоянного тепла и влажности в комнате плесень быстро размножается.
Специалисты рассказали, что для борьбы с грибком можно использовать, как профессиональные, так и народные средства.
Как избавиться от черной плесени в ванной комнате: народные методы
- С помощью перекиси водорода можно действенно избавиться от черной плесени. Перекись обладает прекрасными антибактериальными свойствами. Стоит только смочить грибковые пятна жидкостью и оставить на 15 минут. Результат будет заметен после того, как вы протрете участок губкой насухо.
- Некоторые хозяйки используют эфирные масла против плесени, ведь известно, что такие масла являются природными антисептиками. Например, масло чайного дерева, лаванды или розмарина прекрасно подойдет против грибка. Стоит развести 1 чайную ложку эфирного масла в стакане теплой воды, а затем залить его в бутылку с пульверизатором. На загрязненный плесенью участок стоит тщательно разбрызгать жидкость и оставить на час. Затем необходимо протереть все насухо.
- Известно, что уксусная кислота может уничтожить черную плесень, кстати, она не вредна для здоровья людей. Для борьбы с плесенью нужно налить уксус в распылитель и сбрызнуть загрязненные участки. Это все нужно оставить на час, а затем следует тщательно смыть загрязнения губкой с водой.
- Все знают об удивительных свойствах пищевой соды, так что она также отлично удаляет плесень. Для этого понадобится чайная ложка соды, которую нужно развести в стакане теплой воды. Этим раствором нужно смочить зараженные плесенью поверхности и дать постоять 20-30 мин. Затем следует очистить загрязнения щеткой.
Какое самое эффективное средство от плесени на стенах
Специалисты также посоветовали, какие специализированные средства и спреи лучше всего помогут с этой проблемой. Эти средства можно найти в магазинах хозяйственных товаров и бытовой химии, узнайте, какие наиболее популярны и действенны:
- Cilit Bang - отлично подходит для керамических, акриловых и пластиковых поверхностей. Кстати, жидкость не содержит в себе отбеливателя.
- Mildew remover - можно с легкостью использовать на любых поверхностях.
- Veksa - прекрасно выполняет свою работу, а из-за того, что он содержит хлор его можно использовать только на гладких поверхностях.
- Mellerud - хорошо подойдет для обработки пластика, металла и даже кафеля.
- Vanish имеет в своем составе перекись водорода, поэтому такое средство следует применять для тщательного уничтожения грибков в швах между плиткой и труднодоступных местах.
- Dali используют на различных поверхностях, даже на деревянных.
Смотрите видео о том, как правильно вывести плесень:
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