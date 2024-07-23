Чем убрать плесень со швов в ванной комнате: удивительный результат уже за 5 минут

Чем смыть плесень со стен в ванной комнате народными методами - Главред подобрал ряд советов для читателей.

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Как убрать плесень в ванной / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Чем можно вывести черную плесень и почему она быстро распространяется в ванной комнате - Главред собрал интересную информацию. Считается, что главная причина появления плесени в ванной именно из-за высокой влажности в комнате. Из-за постоянного тепла и влажности в комнате плесень быстро размножается.

Специалисты рассказали, что для борьбы с грибком можно использовать, как профессиональные, так и народные средства.

Как избавиться от черной плесени в ванной комнате: народные методы

С помощью перекиси водорода можно действенно избавиться от черной плесени. Перекись обладает прекрасными антибактериальными свойствами. Стоит только смочить грибковые пятна жидкостью и оставить на 15 минут. Результат будет заметен после того, как вы протрете участок губкой насухо.

Некоторые хозяйки используют эфирные масла против плесени, ведь известно, что такие масла являются природными антисептиками. Например, масло чайного дерева, лаванды или розмарина прекрасно подойдет против грибка. Стоит развести 1 чайную ложку эфирного масла в стакане теплой воды, а затем залить его в бутылку с пульверизатором. На загрязненный плесенью участок стоит тщательно разбрызгать жидкость и оставить на час. Затем необходимо протереть все насухо.

Известно, что уксусная кислота может уничтожить черную плесень, кстати, она не вредна для здоровья людей. Для борьбы с плесенью нужно налить уксус в распылитель и сбрызнуть загрязненные участки. Это все нужно оставить на час, а затем следует тщательно смыть загрязнения губкой с водой.

Все знают об удивительных свойствах пищевой соды, так что она также отлично удаляет плесень. Для этого понадобится чайная ложка соды, которую нужно развести в стакане теплой воды. Этим раствором нужно смочить зараженные плесенью поверхности и дать постоять 20-30 мин. Затем следует очистить загрязнения щеткой.

Как приготовить универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Какое самое эффективное средство от плесени на стенах

Специалисты также посоветовали, какие специализированные средства и спреи лучше всего помогут с этой проблемой. Эти средства можно найти в магазинах хозяйственных товаров и бытовой химии, узнайте, какие наиболее популярны и действенны:

Cilit Bang - отлично подходит для керамических, акриловых и пластиковых поверхностей. Кстати, жидкость не содержит в себе отбеливателя.

Mildew remover - можно с легкостью использовать на любых поверхностях.

Veksa - прекрасно выполняет свою работу, а из-за того, что он содержит хлор его можно использовать только на гладких поверхностях.

Mellerud - хорошо подойдет для обработки пластика, металла и даже кафеля.

Vanish имеет в своем составе перекись водорода, поэтому такое средство следует применять для тщательного уничтожения грибков в швах между плиткой и труднодоступных местах.

Dali используют на различных поверхностях, даже на деревянных.

Смотрите видео о том, как правильно вывести плесень:

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