Как убрать черную плесень из душевой кабинки: способ, о котором многие не знают

Владельцы душевой кабины нередко сталкиваются с проблемами, когда швы между плиткой и поддонами чернеют. Образуется плесень, от которой образуются микробы. И выглядит это некрасиво. Поэтому многие задаются вопросом, чем лучше затирать швы в душевой кабине, чтобы они не чернели, и не образовывалась плесень. Есть необычный лайфхак, как решить проблему.
Автор YouTube-канала Суть діла поделился своим способом, как убрать плесень в швах душевой кабины, и что сделать, чтобы она больше не появлялась.
Чем затирать швы в душевой кабине, чтобы не было плесени
Способ с силиконом для аквариума
Блогер рассказал, что раньше его семья пользовалась различными лентами, чтобы заклеивать стыки между плиткой и душевой кабиной, однако под ними образовывалась плесень.
Чтобы решить проблему, он решил убрать различные пластиковые полоски, а стыки замазал силиконом для аквариума.
Смотрите видео, как избавиться от плесени в душевой кабине:
Для профилактики образования плесени нужно соблюдать некоторые советы. После того, как человек принял душ, понадобится протереть швы в душевой кабине.
Также раз в 2 недели нужно обрабатывать уголки, которые замазаны силиконом для аквариума, средством от плесени.
После обработки средство нужно смыть водой.
Откуда берется плесень на стенах?
Высокая влажность в помещении – самая частая проблема появления грибка на стенах. Плесень может появляться из-за протекающих кранов, плохой гидроизоляции, недостаточной вентиляции, неравномерного отопления и по другим причинам.
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