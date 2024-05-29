Как убрать черную плесень из душевой кабинки: способ, о котором многие не знают

Вы узнаете, чем обработать швы между плиткой в душевой кабине, когда попробуете на практике применить метод, в котором понадобится силикон для аквариума.

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Как избавиться от черной плесени, чтобы душевая кабина была чистой и свежей / Скриншот YouTube

Владельцы душевой кабины нередко сталкиваются с проблемами, когда швы между плиткой и поддонами чернеют. Образуется плесень, от которой образуются микробы. И выглядит это некрасиво. Поэтому многие задаются вопросом, чем лучше затирать швы в душевой кабине, чтобы они не чернели, и не образовывалась плесень. Есть необычный лайфхак, как решить проблему.

Автор YouTube-канала Суть діла поделился своим способом, как убрать плесень в швах душевой кабины, и что сделать, чтобы она больше не появлялась.

Чем затирать швы в душевой кабине, чтобы не было плесени

Способ с силиконом для аквариума

Блогер рассказал, что раньше его семья пользовалась различными лентами, чтобы заклеивать стыки между плиткой и душевой кабиной, однако под ними образовывалась плесень.

Чтобы решить проблему, он решил убрать различные пластиковые полоски, а стыки замазал силиконом для аквариума.

Смотрите видео, как избавиться от плесени в душевой кабине:

Для профилактики образования плесени нужно соблюдать некоторые советы. После того, как человек принял душ, понадобится протереть швы в душевой кабине.

Также раз в 2 недели нужно обрабатывать уголки, которые замазаны силиконом для аквариума, средством от плесени.

После обработки средство нужно смыть водой.

Откуда берется плесень на стенах? Высокая влажность в помещении – самая частая проблема появления грибка на стенах. Плесень может появляться из-за протекающих кранов, плохой гидроизоляции, недостаточной вентиляции, неравномерного отопления и по другим причинам.

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