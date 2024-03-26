Как удалить желтые пятна с ванны с помощью специальной пасты: гениальный лайфхак

Известковый налет является одной из основных причин изменения цвета вокруг ванны - узнайте, как можно их отчистить.

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Как очистить ванну / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: видео

Из-за желтых пятен может показаться, что вы совсем не убираете свой дом. Пятна могут делать ванную и другую мебель заброшенной, несмотря на ваши все усилия, чтобы оттереть их.

Лучший способ предотвратить то, чтобы эти пятна стали постоянными - тщательно заняться ими, как только они начнут появляться. Однако использование агрессивных химикатов, чтобы избавиться от желтых пятен вокруг вашей ванны, может быть не лучшим способом и может нанести гораздо больше вреда, чем пользы, передает Mirror.

Обычно основная причина пятен в ванной - известковый налет, который меняет цвет ванны. Известковый налет возникает в результате того, что кальций и магний остаются после испарения жесткой воды.

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Другой причиной желтых пятен могут быть дубильные вещества в воде и гнилостные органические вещества, такие как жидкость тела и масла. Также желтые пятна могут привести к появлению затхлого и гнилостного запаха из-за бактерий в грязи.

Лучшее средство для удаления пятен - натуральная смесь перекиси водорода и пищевой соды. Эта смесь не только удалит пятна, но и продезинфицирует место, на котором вы используете смесь. После того, как вы приготовили пасту, стоит равномерно нанести ее на ванну, уделяя особое внимание участкам, которые имеют сильные пятна.

"Эту смесь следует оставить на 20 минут и использовать губку, чтобы тщательно вытереть пятна. После того, как смесь останется на участке в течение достаточного времени, вы можете промыть ванну и повторять эти шаги, если нужно, пока все кусочки грязи полностью не исчезнут", - отметили специалисты.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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