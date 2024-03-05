Реставрация чугунной ванны своими руками: результат приятно удивит

Сколько стоит реставрация ванны и как собственноручно сделать это дома - узнайте в материале Главреда.

https://glavred.info/lifehack/restavraciya-chavunnoji-vanni-svojimi-rukami-rezultat-priyemno-zdivuye-10547492.html Ссылка скопирована

Как отреставрировать ванну / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Заливка ванны в домашних условиях поможет недорого и эффективно восстановить старую ванну. Всем известно, что чугунные ванны лучше всего держат тепло, а также они долговечны в своем использовании. Качественную реставрацию такой ванны можно сделать собственноручно. Сейчас существует различное покрытие, что позволяет хорошо восстановить покрытие к виду идеального нового изделия.

Как отмыть старую чугунную ванну

Со временем чугунная ванна имеет желтоватые пятна и различные неровности. Чтобы восстановить и очистить ванну, стоит каждый день промывать ее водой и тщательно протирать губкой. Чтобы внешний вид ванны не становился ужасным, необходимо каждую неделю проводить генеральную уборку. Специалисты посоветовали проверенные методы, которые помогут отбелить ванну:

Для тщательного и действенного очищения от ржавчины в ванной советуют использовать смесь перекиси и нашатыря. Нужно смешать в одинаковых пропорциях эти ингредиенты и тщательно протереть ими ванну. После этого нужно оставить ванну на 30-40 минут. Затем стоит хорошо протереть ванну губкой и тщательно сполоснуть ее водой.

Чтобы отбелить и очистить ванну можно использовать лимонную кислоту. Стоит ее смешать с водой и тщательно разбрызгать по стенкам ванны. Ванну с этим раствором нужно оставить на 40-50 минут. Этот способ восстановит самую старую ванну. Однако, если лимонной кислоты нет, можно заменить ее уксусом.

Чтобы быстро отбелить ванну стоит наполнить ее водой и залить туда 500 мл "Белизны" и оставьте на 2 часа. Затем нужно спустить воду и хорошо протереть все стенки ванны. Хлорка, которая содержится в "Белизне" прекрасно уничтожит налет и застарелую грязь.

Как подготовить ванну к реставрации: инструкция

Чтобы правильно реставрировать старую ванну, необходимо подготовить ванную комнату. Нужно убрать все лишние вещи из ванной: тазики, табуретки, а стиральную машину лучше накрыть газетами или пленкой.

видео дня

Специалисты советуют, что для начала нужно подготовить поверхность ванны. Лучше всего для обработки стенок ванны подойдет наждачный диск и насадки на дрель. Ванну необходимо тщательно зачищать ими при средних оборотах дрели. После того, как поверхность зашлифовали, нужно хорошо обезжирить поверхность с помощью ацетона. Для этого подойдет хлопчатобумажная ткань, которую нужно пропитать ацетоном. Необходимо также демонтировать слив с помощью болгарки. Сначала его нужно осторожно разрезать, а затем выбить. Перед тем, как заливать новую эмаль в ванну, ее нужно выдержать сутки в помещении. Чтобы ее температура выровнялась до комнатной, примерно + 15-30 градусов. К акрилу нужно добавить отвердитель и тщательно перемешивать до тех пор, пока смесь не станет однородной и пластичной. Если смесь получилась загустая (это может произойти в холодном помещении до 20 градусов), то повысить эластичность можно с помощью ксилола. Нужно добавить 20-30 граммов. Жидкий акрил нужно наносить методом налива. Начинать нужно наливать акрил на борта, а он потом, под собственным весом, будет стекать на дно. Таким образом акрил оставит за собой идеально ровный слой без разводов. Однако, стоит помнить, что толщина слоя эмали должна составлять около 5-6 мм на дне ванны. Вся лишняя жидкость акрила сама стечет через сливное отверстие под ванну.

Сколько сохнет ванна после реставрации

После реставрации ванна сохнет максимум 36 часов. Однако, не спешите принимать ванну. Стоит, чтобы она просохла хотя бы 24 часа. Также не желательно часто заходить в ванну во время сушки новой эмали, чтобы не попадали частицы пыли. Нужно, чтобы новая поверхность ванны хорошо затвердела и она прослужит вам минимум 5 лет, а с надлежащим уходом - более 10 лет.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.