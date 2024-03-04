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Восстановите жесткие полотенца с помощью эффективного трюка со стиральной машиной

Лидия Неплях
4 марта 2024, 17:44
Есть идеи по-лучше смягчителя для полотенец, которые делают только хуже.
Восстановите жесткие полотенца с помощью эффективного трюка со стиральной машиной
Что добавить в стиралку, чтобы махровые полотенца были мягкими/ Коллаж Главред, фото freepik

Нет ничего хуже, чем выходить из душа в сухом и шершавом полотенце, но эксперты в области уборки предупреждают, что виной тому может быть режим работы вашей стиральной машины.

В большинстве случаев полотенца становятся жесткими из-за скопления мыла и моющих средств, которые прилипают к волокнам, что приводит к снижению их впитываемости. Поскольку весеннее обновление уже не за горами, гуру домашнего хозяйства Нэнси Эмери поделилась своими главными советами по сохранению мягкости полотенец надолго, пишет Mirror.

Что сделать, чтобы полотенца после стирки были мягкими

Эксперт из Only Radiators сказала: "Я уверена, что все мы можем сравнить с тем, как трудно купить новое роскошное полотенце, но с каждой новой стиркой его мягкость исчезает. Кроме того, если полотенца после использования не вывешивают сушиться или бросают в корзину для белья мокрыми, образуется запах сырости и плесени. Этот кислый запах может сохраняться, возвращаясь после каждого использования даже после стирки".

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Все это можно исправить, если стирать их правильно. Хотя многие из нас хватаются за смягчитель ткани и горячую стирку, чтобы восстановить полотенца, на самом деле этот процесс будет контрпродуктивным. Эксперт рассказала о самой эффективной методике, позволяющей каждый раз избавлять полотенца от жесткости.

Для начала нужно постирать их в прохладной воде с половиной чашки белого уксуса и больше ничего.

"Это помогает избавиться от вони. Цикл должен длиться около 90 минут, поэтому выберите для своей машины режим экологическая стирка или аналогичный ему", - объяснила Нэнси.

Затем сразу же постирайте их снова, но на этот раз используйте стиральный порошок, а затем еще полчашки уксуса для полоскания вместо смягчителя ткани. По окончании стирки сразу же поместите их в сушилку на среднем огне для короткого цикла.

"Вы хотите, чтобы они были сухими, но не пересушивайте их и не используйте очень высокую температуру, так как в этом случае волокна снова начнут разрушаться", - говорит она. Нэнси рекомендует использовать теннисный мяч или мячик для сушки, так как они помогают теплому воздуху циркулировать между полотенцами, что сокращает время сушки.

Движение шариков по ткани также предотвращает появление морщин и придает мягкость. Она добавила: "Если у вас нет сушилки, вы можете дополнительно отжать их в режиме стирки, а затем повесить на перила, сушилку, полотенцесушитель или на заднюю стенку двери".

Эксперт сообщает, что главное - держать их плоскими, развернутыми и сушить как можно быстрее. Использование обогревателя или полотенцесушителя в перерывах между использованием также поможет избежать сырого запаха, так как полотенца будут сохнуть быстрее. Затем Нэнси поделилась семью простыми шагами для создания свежих и мягких полотенец, среди которых:

  • Используйте белый уксус - это натуральный пятновыводитель и дезодорирующее средство, которое смягчает волокна и избавляет от затхлого запаха. Используйте его вместо смягчителя ткани при стирке полотенец.
  • Двойная стирка для устранения запаха - если вы боретесь с особенно вонючими полотенцами, постирайте их сначала с белым уксусом, а затем снова постирайте с моющим средством. Если вы не хотите запускать два цикла, можно также замочить их в уксусе, прежде чем добавлять в обычную стирку.
  • Избегайте смягчителя ткани - смягчитель ткани покрывает волокна полотенца и со временем накапливается, из-за чего полотенца становятся жесткими и шершавыми.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

  • Не переполняйте машину - при переполнении машины не хватит места, чтобы смыть всю грязь и моющее средство. Оптимальное количество - два или три банных полотенца за раз. Это общее правило для всех видов стирки, включая постельное белье, поскольку тканям нужно пространство, чтобы дышать.
  • Используйте правильный цикл стирки - оптимальная температура для стирки полотенец составляет от 30 до 40 градусов в течение 90 минут. Теплая вода лучше впитывает моющее средство, поэтому на полотенцах остается меньше химического налета.
  • Избегайте пересушивания - используйте более низкую температуру и короткий цикл работы сушильной машины. Стирка на линии - самый экологичный способ сушки белья, но после высыхания полотенца следует встряхнуть, чтобы они распушились.
  • Складывайте и храните сразу - если хранить полотенца рядом, а не стопками, нижние полотенца не будут сминаться вышележащими. Чтобы этого не произошло, можно хранить полотенца на полотенцесушителях.

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