Химия не нужна: как избавится от медведки раз и навсегда

Медведка — это настоящий кошмар для людей, у которых есть огород, но существует несколько умных и натуральных способов борьбы с этими вредителями.
Не прибегая к химическим препаратам, вы сможете избавиться от медведок и сохранить свои растения, пишет "Сад и огород".
"Сад Город"
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Как поймать медведку в бутылку?
- Наполните бутылку (0,5 л) пивом, оставив примерно 100 мл.
- Закопайте бутылку в яму, удерживая под углом 45 градусов.
- Поддерживайте грунт влажным и укройте ямку, предварительно зафиксировав бутылку.
Эта простая ловушка привлекает медведок, помогая вам контролировать их численность.
Как избавится от медведки?
Яичные отходы:
Измельчите скорлупу яйца и замешайте ее с маслом.
- Поливайте этот состав вокруг семян и рассады.
- Для медведки это смертельно, а для почвы — отличное органическое удобрение.
Ароматы, которые ненавидят медведки:
- Разложите ветки хвойных деревьев между грядками.
- Рассадите цветущие растения, такие как календула, бархатцы и хризантемы, для отпугивания медведок.
- Втыкайте в почву ветки ольхи или осины на глубину 30 см, создавая барьер.
Эффективные и естественные способы помогут вам избавиться от медведок, не нанося вреда вашим растениям. Попробуйте эти методы и наслаждайтесь заботой о вашем участке без лишних хлопот.
Смотрите видео о том, как избавится от медведки без химии:
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