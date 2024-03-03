Химия не нужна: как избавится от медведки раз и навсегда

Смотрите видео о том, как избавится от медведки без химии

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Как избавиться от медведки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Медведка — это настоящий кошмар для людей, у которых есть огород, но существует несколько умных и натуральных способов борьбы с этими вредителями.

Не прибегая к химическим препаратам, вы сможете избавиться от медведок и сохранить свои растения, пишет "Сад и огород".

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Как поймать медведку в бутылку?

Наполните бутылку (0,5 л) пивом, оставив примерно 100 мл. Закопайте бутылку в яму, удерживая под углом 45 градусов. Поддерживайте грунт влажным и укройте ямку, предварительно зафиксировав бутылку.

Эта простая ловушка привлекает медведок, помогая вам контролировать их численность.

Как избавится от медведки?

Яичные отходы:

Измельчите скорлупу яйца и замешайте ее с маслом.

Поливайте этот состав вокруг семян и рассады.

Для медведки это смертельно, а для почвы — отличное органическое удобрение.

Ароматы, которые ненавидят медведки:

Разложите ветки хвойных деревьев между грядками.

Рассадите цветущие растения, такие как календула, бархатцы и хризантемы, для отпугивания медведок.

Втыкайте в почву ветки ольхи или осины на глубину 30 см, создавая барьер.

Эффективные и естественные способы помогут вам избавиться от медведок, не нанося вреда вашим растениям. Попробуйте эти методы и наслаждайтесь заботой о вашем участке без лишних хлопот.

Смотрите видео о том, как избавится от медведки без химии:

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