Если вы хотите, чтобы вредители ели вашу грядку, посадите эти цветы - эксперт

Тля и другие вредители постоянно доставляют неудобства всем, у кого есть огород. По мнению организации Bertha Earth, занимающейся вопросами экологии, ориентированной на молодежь, ответ - жертвенные цветы, а точнее, цветы настурции.
Эти яркие цветы вполне съедобны, они придают салатам и гарнирам пикантную нотку, а также могут служить долговременной защитой для вашего огорода, пишет Huffpost.
Цветы настурции привлекают таких опылителей, как пчелы и бабочки, что идеально подходит для опыления окружающей среды, но они также привлекательны для тли и капустной белянки, которые часто наносят ущерб вашим посевам.
Поэтому, если вы хотите обезопасить свои грядки, выращивайте эти цветы в качестве жертвенных растений, чтобы отвлечь вредных насекомых от ваших любимых культур.
Кроме того, если вы выращиваете прицепные настурции, то они служат прекрасным почвопокровным растением и не дают расти сорнякам.
Настурции отпугивают кабачковых жуков, огуречных жуков и других вредителей, поэтому они незаменимы на огороде.
Настурция защищает от вредителей и улучшает урожай
Настурция защищает от целого ряда распространенных огородных вредителей, а посадка их рядом с растениями редиса может улучшить вкус выращенных овощей, а ежегодная посадка настурций рядом с корнями плодовых деревьев поможет деревьям перенять запах настурций и отпугнуть вредителей.
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