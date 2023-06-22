"Делаю это каждый год": мужчина показал, как спасти помидоры от вредителей

Мужчина поделился отличным "дедовским" способом защиты томатных растений.

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Как спасти помидоры от вредителей / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Осталось совсем не много времени до созревания помидор, но не только садоводы с нетерпением ждут появления вкусных плодов - всевозможные надоедливые насекомые любят полакомиться томатными растениями.

К счастью, ТикТокер "Planted in the Garden" показал отличный "дедовский" способ защиты томатных растений, который спасет урожай.

Дополнительным преимуществом такого способа будет отсутствие токсичных химикатов или пестицидов на помидорах.

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Смысл такого метода в том, что садовод высаживает вместе различные виды растений, которые дают уникальные преимущества соседним растениям.

В данном случае бархатцы - это то, что этот садовод рекомендует сажать рядом с помидорами.

"Это привлечет множество полезных насекомых, таких как пчелы и паразитические осы. А когда цветок распускается, он издает сильный запах, который отпугивает нежелательных вредителей", - объясняет он в видеоролике.

Как спасти помидоры от вредителей / скриншот с видео

"Бархатцы - это растение, не требующее особого ухода, и их очень легко выращивать", - добавил садовник, отметил, что делает он это каждый год.

Он рекомендует высаживать по одному кусту на каждое томатное растение и собирать сухие цветы для получения семян, которые можно использовать на следующий год.

Смотрите видео о том, как спасти помидоры от вредителей:

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