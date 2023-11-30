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При смыве унитаза поднимается вода в ванной: как легко прочистить засор

Юлия Закрепа
30 ноября 2023, 18:06
Почему булькает вода в ванной, когда смываешь унитаз и на что стоит обратить внимание - больше узнайте в материале Главред.
При смыве унитаза поднимается вода в ванной: как легко прочистить засор
Вода из унитаза идет в ванную / коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com, pexels.com

Почему в унитазе вода поднимается наверх во время смыва и как избежать этого. Это очень неприятная ситуация с чем могут сталкиваться люди в своем доме. Если вода в унитазе при смыве поднимается слишком высоко, то стоит оперативно реагировать, чтобы не случилось худшей ситуации. Самое первое, что нужно сделать - это определить причину, почему уровень воды так сильно поднимается. Сантехники считают, что чаще всего это может быть засор, неисправность системы унитаза.

Как понять, что засорился унитаз

Существует много причин засорения унитаза о которых никто и не догадывается. Это может быть, как неправильная установка унитаза мастерами, так и неосторожное использование его людьми.

  • Мастера могут неправильно выбрать сточные трубы, а это может стоить вам плохого оттока воды, а затем может возникнуть засорение.
  • Неправильный угол наклона трубы также может стать причиной проблемного слива.
  • Может образоваться плотная пробка внутри труб, если туда попадет тряпка, салфетки и другие предметы быта.
  • Трубы могут забиться, если в унитаз часто сливать отходы пищи, или наполнителя кошачьего лотка.
  • Если вбросить в унитаз слишком много туалетной бумаги, то трубы могут перестать нормально функционировать.

Как прочистить сливные отверстия в унитазе

  • Сантехнический трос пригодится, чтобы прочистить сливные отверстия унитаза. С помощью троса можно быстро и легко убрать засор из труб.
  • Вантуз есть в каждом доме - он неотъемлемая часть помощи в таких ситуациях. Стоит только просто накрыть им отверстие унитаза, где сливается вода, и сделать толчки.
  • Для быстрого и не затратного по времени способа есть специальные средства бытовой химии. Их есть большое разнообразие, на любой вид засорения унитаза и тип труб.
  • Если нет вантуза и троса, пригодится пустая бутылка. С помощью нее можно также хорошо прочистить трубы. Стоит просто отрезать дно бутылки и крепко закрутить крышку. Механизм работы такой, как и у вантуза.

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