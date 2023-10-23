Постоянно доставать на вариант: как прочистить слив в ванной от волос

Не позволяйте засорам в канализации ванной мешать вашей жизни.

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Как прочистить слив в ванной от волос / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Любой, кто сталкивался с засорами в канализационных трубах в ванной, знает, что проблема с волосами, скапливающимися в сливе, может быть настоящей головной болью. Мы рассмотрим, что помогает растворить волосы в трубах и как наилучшим образом пробить засор в канализационной трубе.

Что растворяет волосы в трубах?

Для расщепления волос, скапливающихся в сливе, можно использовать несколько эффективных методов. Один из них - применение соды и уксуса. Просто насыпьте соду в слив, затем добавьте уксус и закройте слив пробкой на несколько часов. Реакция между содой и уксусом поможет растворить волосы и другие остатки.

Чем лучше пробить засор в канализационной трубе?

Если сода и уксус не помогли или засор слишком глубоко, то придется прибегнуть к специальным инструментам. Одним из наиболее эффективных считается воздушный насос для прочистки труб. Он создает сильное давление, которое может разрушить и вынуть засор вместе с волосами.

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Другой вариант - использовать специализированные препараты для прочистки труб, которые проникают в засор и растворяют волосы. Однако при использовании химических средств следует соблюдать осторожность и носить средства защиты.

Если пробка слишком крепкая, и вы не можете справиться самостоятельно, лучше обратиться к профессионалам - сантехникам. Они имеют специальные инструменты и знания, чтобы эффективно пробить засор и восстановить нормальную работу канализации.

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