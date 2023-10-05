Бомбочки для ванны своими руками: самый простой вариант, который под силу каждому

Есть несколько простых способов, как сделать бомбочку для ванны в домашних условиях из соли, соды и других составляющих. На самом деле это совсем не сложно.

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Как сделать бомбочки для ванны своими руками/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Бомбочки для ванны помогают сделать водные процедуры еще приятнее. При этом такой "ингредиент" для принятия ванны не обязательно покупать в магазине – его можно сделать даже дома собственными руками. И не стоит думать, что это сложная задача – есть достаточно простые "рецепты". Главред расскажет, как сделать бомбочки из соли и других ингредиентов, которые есть дома практически у каждого из нас.

Простые бомбочки для ванны из соли, соды и лимонной кислоты

Если вы ищете способ, как сделать бурлящие бомбочки, то этот вариант точно для вас. Для создания таких бомбочек понадобятся следующие ингредиенты:

соль морская,

сода,

лимонная кислота,

эфирное масло,

лепестки роз (сухоцвет).

Первые три ингредиента нужно брать в пропорциях 2:2:1, то есть соды и соли должно быть ровно вдвое больше, чем лимонной кислоты. Например, можно взять по 50 грамм первых двух ингредиентов и 25 грамм лимонной кислоты. Лепестки роз можно брать по желанию.

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Морскую соль и лимонную кислоту нужно перемолоть в кофемолке, чтобы они имели однородное порошкообразное состояние. Очень важно, чтобы они были именно в такой консистенции, ведь только тогда можно будет получить нужный результат.

Далее нужно взять форму, которая рассчитана на создание бомбочки весом более 100 граммов. Выложить сперва лепестки роз, и далее добавить все остальные ингредиенты, которые перед этим нужно очень хорошо перемешать. Эфирное масло при перемешивании ингредиентов добавляется последним, можете взять то, запах которого вам больше всего нравится.

Образовавшаяся масса должна быть такой густоты, когда она не липнет и не рассыпается, а хорошо лепится и принимает ту форму, которая нужна. Если смесь остается очень сухой, нужно добавить немного воды. Но тут важно не переусердствовать – достаточно будет лишь слегка сбрызнуть водой смесь. Если добавить воды слишком много, то это может запустить нежелательную реакцию.

Смесью нужно заполнить обе половинки формы, затем соединить эти половинки и забрать с краев лишнюю смесь. После этого форму нужно положить в сухое и теплое место на сутки. Когда это время пройдет, масса затвердеет и ее будет нетрудно достать из формы.

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