Как сказать на украинском "редко, но метко" и "вешать лапшу": ответ Авраменко

Во время перевода некоторых фразеологизмов с русского языка на украинский можно случайно допустить очень распространенные ошибки, о которых догадываются не все.

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Авраменко объяснил, как сказать на украинском "редко, но метко" и "вешать лапшу"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Ряд фразеологизмов часто неправильно переводятся с русского языка на украинский, ведь не все догадываются, какие именно украинские фразы нужно использовать.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как правильно перевести такие фразеологизмы, как "редко, но метко", "вешать лапшу" и "лед тронулся".

"Сегодня будем обогащать свой словарь фразеологизмами. Вот часто слышу, как говорящие прибегают к российским стойким соединениям, потому что не знают украинских соответствий. Скажем, "редко, но метко" – как сказать на украинском? Очень просто – "раз, та гаразд", или "хоч раз, зате гаразд", – отметил языковед.

Также он обратил внимание, что выражение "вешать лапшу", которое означает "вводить кого-то в заблуждение", часто переводят как "вішати лапшу" или "локшину". Авраменко отмечает, что употребление таких выражений – это сомнительная самодеятельность. На украинском нужно говорить "замилювати очі".

Еще одно часто употребляемое выражение – "лед тронулся". Это соединение слов имеет такой аналог – "крига скресла", то есть наконец наступило что-то долгожданное.

"Друзья, не откладывайте изучение языка на потом – "краще тепер, як у четвер". А в заключение только добавлю – позаботимся о том, чтобы Украина говорила грамотно", – подытожил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как сказать на украинском "редко, но метко" и "вешать лапшу":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее языковед Авраменко рассказал, что означает слово "ровер" и можно ли его использовать. Сейчас часто можно услышать это слово в речи, но стоит знать определенные предостережения, прежде чем его употреблять.

Также ранее языковед объяснил, как правильно говорить - "авто" или "автівка". Одно из этих слов является разговорным вариантом и еще не попало в словари, хотя имеет все возможности там оказаться.

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