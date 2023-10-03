Только 2% людей найдут поросенка в цирке за 15 секунд: безумная оптическая иллюзия

Животное спряталось так хорошо, что лишь единицы смогут его найти, а еще меньше людей сможет уложиться в предложенное время.

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Нужно найти поросенка в цирке за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: Unsplash, Bright Side

Новая оптическая иллюзия заставляет хвататься за голову всех, кто пытается ее разгадать. На рисунке, где изображены животные в цирке, где-то незаметно притаился поросенок, и заметить его будет очень непросто.

К тому же задача усложнена тем, что ее нужно выполнить всего за 15 секунд, пишет jagranjosh.

Оптические иллюзии бросают вызов тому, как наш мозг воспринимает все, что видит вокруг. Когда мы смотрим на какое-то изображение, то воспринимаем его буквально, основываясь на том, как выглядит все изображенное на нем. Но оптические иллюзии скрывают в себе то, что трудно увидеть, или искажают реальность, показывая ее нам не такой, какой она есть на самом деле.

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Представленная здесь загадка не является исключением – мы видим на картинке животных и различные предметы, но там также есть скрытое животное, которое нельзя так просто заметить невооруженным глазом.

Животное очень хорошо спряталось, поэтому придется применить все свои умения и обострить свою внимательность, чтобы справиться с этой оптической иллюзией.

Можете использовать таймер или секундомер, чтобы следить за временем. Но не стоит разочаровываться, если вам не удалось разгадать загадку за 15 секунд, ведь она действительно сложная.

Когда разгадаете загадку, можете предложить ее своим родным и друзьям, чтобы потом сравнить время и проверить, кто с вам сумел справиться быстрее всего.

Нужно найти поросенка в цирке за 15 секунд / Bright Side

Если вам не удается найти спрятавшегося поросенка, даем подсказку-присмотритесь, ничего ли вы не замечаете за мячом в цветную полоску.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Поросенок спрятался за мячом / Bright Side

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти козу в горах за 12 секунд. Животное замаскировалось очень хорошо, и заметить его будет сложно. Только люди с гибким мышлением смогут это сделать.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти отпечаток лапы собаки за 20 секунд. Разгадка спрятана так хорошо, что мало кто заметит, куда стоит смотреть на этой картинке.

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