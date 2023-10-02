Большинство людей не найдут бабочку на дереве: хитрая головоломка для самых внимательных

Если вам удастся найти правильный ответ за 15 секунд, то вы попадете в узкий круг самых сообразительных людей.

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Нужно найти бабочку на дереве за 15 секунд / коллаж: Главред, фото: fresherslive, unsplash.com

Докопаться до истины в следующей оптической иллюзии удастся не каждому, ведь разгадка спрятана очень хорошо. На картинке с цветущим деревом нужно найти бабочку, которая очень хорошо спряталась.

На разгадывание этой сложной загадки дается всего 15 секунд, пишет Fresherslive. Если вы готовы посоревноваться со временем и испытать свои силы, тогда скорее принимайтесь к делу, не теряя время.

На первый взгляд кажется, что среди розового цвета на ветвях дерева больше ничего нет. Но в том и заключается сложность разгадывания оптических иллюзий, что они искривляют реальность и показывают вещи не такими, какими они есть на самом деле.

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Если долго приглядываться к картинке, то становится понятно, что цвет – это не единственное, что мы можем там увидеть. Где-то на этой яркой картинке, которая радует взгляд, спряталась бабочка. Он замаскировался так хорошо, что увидеть его смогут лишь самые внимательные люди.

Чтобы засечь время, которое вы потратите на разгадывание загадки, можете использовать таймер или секундомер. Но не стоит расстраиваться, если вам не удастся уложиться в предложенные 15 секунд, ведь загадка и впрямь непростая.

Когда найдете правильный ответ, можете предложить эту оптическую иллюзию также своим родным и друзьям – вдруг они тоже захотят проверить свою внимательность и наблюдательность.

Нужно найти бабочку на дереве за 15 секунд / fresherslive

Если вам не удается найти бабочку, даем небольшую подсказку – обратите внимание на правую половину рисунка близко к верхнему краю.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Бабочка очень хорошо спряталась / fresherslive

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти отпечаток лапы собаки за 20 секунд. Разгадка спрятана так хорошо, что мало кто заметит, куда стоит смотреть на этой картинке.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой надо найти Льва за 14 секунд. Заметить животное, которое так искусно спряталось, будет очень нелегко.

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