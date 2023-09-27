Только гений найдет отпечаток лапы собаки за 20 секунд: необычайная оптическая иллюзия

Разгадка спрятана так хорошо, что мало кто заметит, куда стоит смотреть на этой картинке.

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Нужно найти отпечаток лапы собаки за 20 секунд/ коллаж: Главред, фото: fresherslive, unsplash.com

Оптические иллюзии с поиском спрятанных предметов хорошо развивают сообразительность и внимательность. В подобных заданиях приходится применять все свои навыки, ведь найти что-то спрятанное не так то и просто. Следующая загадка предлагает разыскать отпечаток лапы собаки среди отпечатков человеческих ладоней на стене.

Выполнить задание нужно за 20 секунд, пишет Fresherslive. Не стоит расслабляться, думая, что этого времени будет достаточно. На самом деле лишь очень внимательным и искусным людям удастся найти разгадку так быстро.

Если вы готовы посоревноваться со временем, а также проверить, насколько у вас острый взгляд и гибкий ум – тогда вперед. И не стоит опускать руки, если в какой-то момент будет казаться, что задачу невозможно выполнить. Лишь самые настойчивые и терпеливые люди смогут дойти до правильного решения.

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Включите секундомер или таймер и начинайте поиски. Советуем внимательно присматриваться ко всем деталям. Ведь суть оптических иллюзий как раз в том, что изображенные на картинке детали при более внимательном рассматривании могут оказаться не такими, какими они нам кажутся на первый взгляд.

Когда разгадаете загадку, можете предложить ее своим родным и друзьям, чтобы проверить, кто из вас справится с задачей быстрее.

Нужно найти отпечаток лапы собаки за 20 секунд/ fresherslive

Если вам не удается найти отпечаток лапки собаки, даем небольшую подсказку – внимательно присмотритесь к каждой ладони человека.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Отпечаток лапки увидеть так трудно, потому что он наложен на отпечаток человеческой ладони, и его цвет отличается лишь чуточку.

Отиток лапы собаки спрятан на отпечатке ладони человека, лишь чуточку отличается по цвету/ fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти скрытое число на картинке. Чтобы разгадать загадку, придется расширить границы своего восприятия и посмотреть на рисунок с разных точек зрения.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой надо найти льва за 14 секунд. Заметить животное, которое так искусно спряталось, будет очень нелегко.

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