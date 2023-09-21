Не всем удастся найти шляпу в комнате за 12 секунд: необычайная загадка на внимательность

Нужный предмет так хорошо спрятан среди других вещей и мебели, что увидеть его будет очень трудно.

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Нужно найти шляпу в комнате за 12 секунд/ коллаж: Главред, фото: Fresherslive, unsplash.com

Оптические иллюзии проверяют уровень внимательности человека и помогают научиться воспринимать вещи, которые мы видим, по-другому. Задача оптических иллюзий – запутать человека, ведь на самом деле изображение прячет в себе нечто большее, чем то, что лежит на поверхности. В следующей такой загадке нужно найти замаскированную шляпу на картинке.

На выполнение задания дается всего 12 секунд, пишет Fresherslive. Не всем удастся разгадать эту загадку так быстро.

На фото мы видим большую хорошо меблированную комнату, интерьер которой выполнен в серо-белых цветах. Многие предметы, которые мы видим на картинке, будут мешать в поиске утерянной шляпы, поэтому придется максимально сосредоточиться на задаче и не отвлекаться ни на что другое.

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Но ответственный подход к заданию точно даст хороший результат, и самые внимательные и усидчивые люди точно смогут найти спрятанный предмет.

Попробуйте осмотреть картинку сперва всю В общем-вдруг успех вам улыбнется и вы сможете заметить шляпу сразу. Если не удалось выполнить эту задачу так быстро, тогда по очереди осматривайте каждый закуток картинки в поисках нужного предмета.

Нужно найти шляпу в комнате за 12 секунд / Fresherslive

Если вам не удается найти шляпу, даем подсказку – обратите внимание на серые подушки на диване. Ничего странного там не замечаете?

Внизу мы оставили правильный ответ.

Шляпа спряталась на диване / fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти кота в зоопарке за 15 секунд. Если вы готовы проверить свою смекалку и внимательность, то эта загадка точно для вас. Не всем удастся так быстро найти животное, которое спряталось.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти букву А за 15 секунд. Нужная буква спрятана среди большого количества таких же букв, которые перевернуты. Не всем улыбнется удача в этой задаче.

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