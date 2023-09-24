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Существует ли в украинском языке слово "четыредесят": Авраменко удивил объяснением

Алёна Воронина
24 сентября 2023, 06:35
Языковед рассказал, почему мы используем слово сорок, а не четыредесят, по аналогии с пятьдесят, шестьдесят и т. п.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко рассказал, существует ли в украинском языке слово "четыредесят"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Мы уже привыкли, что четыре десятка в украинском языке называются "сорок", и редко у кого возникает вопрос, почему именно такое название у этого числительного. Но на самом деле это слово имеет очень интересную историю.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, почему мы говорим "сорок", а не, например, "чотиридесят".

"Сегодня поведем разговор о числительном "сорок". Друзья, видимо каждый из вас в детстве, когда еще начинал овладевать азами математики, обращал внимание, почему числительное "сорок" иначе образуется и звучит, ведь "сімдесят", "шістдесят", "п’ятдесят" – почему же не "чотиридесят", – отметил Авраменко.

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Языковед объяснил, что сперва примерно так это числительное и называлось – "чотиридесят". А потом появилось название "сорок".

"Новая форма вытеснила старую, потому что этим способом тогда считали шкурки соболя и белки. Именно столько их нужно было, чтобы сшить один "сорОк". "СорОк" – это древняя меховая одежда. Кстати, слово "сорочка" имеет тот же корень. Сначала так считали лишь шкурки, а потом это слово стало употребляться во всех видах счетов. Надеюсь, вам было интересно об этом узнать", – рассказал Авраменко.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее языковед объяснил, как правильно говорить - "усміхатися" или "посміхатися". Эти слова довольно часто путают или употребляют как синонимы, не замечая разницы в значениях. На самом деле это не одно и то же.

Также ранее Авраменко объяснил, почему нельзя говорить "я переслідую ціль". Вместо такой фразы, которая является калькой с русского языка, лучше использовать благозвучные украинские выражения.

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