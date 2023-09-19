Как правильно – "проїзний квиток" или "проїздний": Авраменко объяснил распространенную ошибку

Языковед также объяснил, правильно ли писать "устні вправи" и "областний конкурс".

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Авраменко объяснил, как правильно – "проїзний квиток" или "проїздний"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Нередко на письме можно встретить ошибку, когда ряд слов употребляют с лишней буквой "т". В этот список попало и слово "проїзний".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, почему неправильно писать "проїздний".

"Сегодня будем учиться грамотно писать. Например, как вы напишете "проїзний квиток" – без "д" или с буквой "д"? Наша речь благозвучна, поэтому никаких "проїздних", "устних вправ" или "областних конкурсів" в ней нет. Надо произносить и писать "проїзний", "обласний", "усний", – объяснил языковед.

Авраменко отметил, что при совпадении нескольких согласных неудобный для произношения звук выбрасываем, упрощаем и произношение, и написание.

"Поэтому эта орфограмма называется упрощением в группах согласных", – сказал он.

Однако есть и исключения. Языковед назвал ряд слов, которые нужно употреблять с буквой "т": "кістлявий", "пестливий", "хвастливий", "шістнадцять", "зап’ястний" і "хворостняк".

"Также в письме сохраняется эта буква в иноязычных словах, например, "контрастний", "баластний", "агентство" и другие", – добавил Авраменко.

Смотрите видео, как правильно писать – "проїзний квиток" или "проїздний":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, почему нельзя говорить "я переслідую ціль". Вместо такой фразы, которая является калькой с русского языка, лучше использовать благозвучные украинские выражения.

Также ранее языковед Авраменко объяснил, что такое "хвіртка", "кватирка" и "калитка". Не всем известно, что означают такие существительные, хотя предметами, которые они обозначают, мы можем часто пользоваться.

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