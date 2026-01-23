Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как избавиться от жирных пятен на одежде: дедовский метод, который работает

Анна Косик
23 января 2026, 11:51
32
Жирные пятна исчезнут с одежды мгновенно.
пятна на одежде
От жирных пятен не останется ни малейшего следа / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Чем можно отчистить жирные пятна
  • Как избавиться от старых жирных пятен на одежде

Жирные пятна на одежде часто отмыть даже профессиональными средствами сложно, поэтому многие просто выбрасывают вещь в мусор. Однако существует один дедовский метод, как быстро избавиться от следов жира на тканях.

Главред узнал , что о нем в TikTok рассказала украинская блогерша Александра Чорий. Она отметила, что с помощью этого лайфхака можно отчистить даже старые пятна.

видео дня

Лайфхак с мелом

Блогер утверждает, что ничто не отчистит жирные пятна с одежды лучше, чем обычная мел. Она пористая, поэтому быстро впитывает жир из ткани, даже без стирки и дополнительных средств.

Мел нужно превратить в крошку и насыпать на пятно, слегка вбивая в ткань. Оставляем одежду в таком виде на 30 минут. Если пятно застарелое - держим дольше.

Когда отведенное время истечет, одежду можно постирать, и в результате жирное пятно исчезнет.

Смотрите видео с лайфхаком:

@s.chorij

Мне 36 лет и я только сегодня узнала, что жирные пятна убирает... МЕЛ ? Серьезно. Не порошок, не мыло, не стирка. Обычный белый мел просто впитывает жир из ткани — и пятно исчезает. Кто еще жил без этого знания? ?‍♀️

♬ оригинальный звук - Чорий Александра

Другие новости:

О персоне: Александра Чорий

Александра Чорий - блогер, которая рассказывает о своей жизни и материнстве. На нее уже подписалось более 93 тысяч пользователей. Свой Инстаграм-блог она ведет под ником: s.chorij.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак пятна одежда
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мирные переговоры в Абу-Даби: в Axios назвали основную тему встречи Украины, РФ и США

Мирные переговоры в Абу-Даби: в Axios назвали основную тему встречи Украины, РФ и США

11:54Украина
Сделать запасы еды и воды или уехать: Кличко обратился к киевлянам с заявлением

Сделать запасы еды и воды или уехать: Кличко обратился к киевлянам с заявлением

11:10Украина
"Жду от Трампа дату и место": Зеленский готов подписать важный договор

"Жду от Трампа дату и место": Зеленский готов подписать важный договор

10:36Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

Как сейчас выглядит вдова Богдана Ступки: Остап посетил мать в замерзающей квартире

Как сейчас выглядит вдова Богдана Ступки: Остап посетил мать в замерзающей квартире

Последние новости

13:09

Элиты РФ должны принять решение: Максакова оценила шансы на отстранение Путина

13:08

Брызги сока больше не проблема: блогерша показала, как быстро почистить гранатВидео

13:01

Как спасти цветок, который полностью пересох: частые ошибки и решения

12:34

На Ровно надвигается значительное потепление: когда температура поднимется до +4

12:28

Гололед и мелкий снег: какая погода будет сегодня в Харькове

Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – МаксаковаПутин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – Максакова
12:15

"Лицо, на которое не могла смотреть": Кухар раскрыла последствия неудачной процедуры

11:54

Мирные переговоры в Абу-Даби: в Axios назвали основную тему встречи Украины, РФ и США

11:54

Могут притягивать бедность: 5 вещей, которые обязательно стоит выбросить из дома

11:53

Казацкое название стер СССР: какой город назывался в честь организатора Голодомора

Реклама
11:51

Как избавиться от жирных пятен на одежде: дедовский метод, который работает

11:38

Как на "Титанике": Могилевская показала мужа в нежных объятиях

11:14

Евровидение-2026: названы имена ведущих Национального отбора

11:10

Сделать запасы еды и воды или уехать: Кличко обратился к киевлянам с заявлением

10:37

В Украине "взялись" за любительницу оккупантов Успенскую - детали

10:37

Света будет еще меньше: какая ситуация с электричеством в Одесской области 23 января

10:36

"Жду от Трампа дату и место": Зеленский готов подписать важный договор

10:33

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Змеям -удача, Собакам - счастливый случай

10:32

Грех ли отказываться от предложения стать крестными: ответ священникаВидео

10:32

"Это не обычная проблема": известная ведущая сказала, как ей удалось сбросить 39 кг

10:11

У Путина есть хитрый план: как РФ может воспользоваться "Советом мира" Трампа

Реклама
09:56

Трамп одобрил: Путин предлагает внести $1 млрд в Совет мира за счет замороженных активов

09:41

Европа после конфликта с Трампом снова сосредотачивается на Украине – Bloomberg

09:06

Графики не действуют: в ряде областей Украины ввели аварийные отключения

08:52

Гороскоп на завтра 24 января: Водолеям - обида, Овнам - неожиданный поступок

08:29

Враг прорывается в Донецкой области, но ВСУ дают отпор: ISW сообщил об успехе

08:15

Русские мечты об апокалипсисе могли бы быть гораздо изощрённеемнение

08:14

От взрывов "тряслись стены": в Пензе: дроны атаковали нефтебазу и ТЭЦ

07:14

"Российский сценарий": Кремль раскрыл детали новых переговоров по Украине

06:10

Война за Гренландию отменяется: как развернуть Трампа лицом к Украинемнение

06:02

Будет любовь и хороший доход: какой знак зодиака вздохнет свободней в конце зимы

05:45

"Ему 60, это чувствуется": жена Павлика откровенно заговорила о браке с артистом

05:17

Тирамису по-новому: очень простой рецепт пирожных из четырех ингредиентов

04:41

Сладкий феномен 80-х: почему "барбариски" сметали с полок и как их использовали

04:30

Успех уже на горизонте: три знака зодиака станут главными счастливчиками недели

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с тортом за 31 секунду

03:39

Можно ли кошкам давать молоко – ветеринар удивила вердиктомВидео

02:53

Как не мерзнуть даже в сильные морозы: проверенные советы от канадцев

01:51

"Он приехал и сказал только одно": Трамп раскрыл детали встречи с Зеленским

00:53

Полесье запускает кадровые изменения: почему клуб отправил ключевого игрока в аренду

22 января, четверг
23:57

Как долго нужно ехать, чтобы аккумулятор зарядился в мороз: эксперты ответили

Реклама
22:58

Ветеринары объяснили, почему кошки так любят садиться на вещи хозяина

22:50

Свет только на несколько часов: новые графики для Днепра и области на 23 январяФото

22:36

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

21:35

США и Украина готовят план: что предложат РФ в Абу-Даби по прекращению огня

21:27

РФ, вероятно, впервые нанесла удар по Украине своими "ракет-зомби": чем они особенные

21:23

Волонтер Сергей Стерненко получил должность в Минобороны - чем он будет заниматься

21:01

Отключение света в Запорожье и области 23 января - когда не будет электроэнергии

20:46

16 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 23 января

20:40

Настоящие "термосы": какие старые дома дольше всего сохраняют тепло без отопления

20:22

Будет новый обстрел: мониторы предупреждают об опасности

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять