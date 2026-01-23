Как избавиться от жирных пятен на одежде: дедовский метод, который работает

Вы узнаете:
- Чем можно отчистить жирные пятна
- Как избавиться от старых жирных пятен на одежде
Жирные пятна на одежде часто отмыть даже профессиональными средствами сложно, поэтому многие просто выбрасывают вещь в мусор. Однако существует один дедовский метод, как быстро избавиться от следов жира на тканях.
Она отметила, что с помощью этого лайфхака можно отчистить даже старые пятна.
Лайфхак с мелом
Блогер утверждает, что ничто не отчистит жирные пятна с одежды лучше, чем обычная мел. Она пористая, поэтому быстро впитывает жир из ткани, даже без стирки и дополнительных средств.
Мел нужно превратить в крошку и насыпать на пятно, слегка вбивая в ткань. Оставляем одежду в таком виде на 30 минут. Если пятно застарелое - держим дольше.
Когда отведенное время истечет, одежду можно постирать, и в результате жирное пятно исчезнет.
Смотрите видео с лайфхаком:
@s.chorij
Мне 36 лет и я только сегодня узнала, что жирные пятна убирает... МЕЛ ? Серьезно. Не порошок, не мыло, не стирка. Обычный белый мел просто впитывает жир из ткани — и пятно исчезает. Кто еще жил без этого знания? ?♀️♬ оригинальный звук - Чорий Александра
О персоне: Александра Чорий
Александра Чорий - блогер, которая рассказывает о своей жизни и материнстве. На нее уже подписалось более 93 тысяч пользователей. Свой Инстаграм-блог она ведет под ником: s.chorij.
