Как избавиться от жирных пятен на одежде: дедовский метод, который работает

Чем можно отчистить жирные пятна

Как избавиться от старых жирных пятен на одежде

Жирные пятна на одежде часто отмыть даже профессиональными средствами сложно, поэтому многие просто выбрасывают вещь в мусор. Однако существует один дедовский метод, как быстро избавиться от следов жира на тканях.

Главред узнал , что о нем в TikTok рассказала украинская блогерша Александра Чорий. Она отметила, что с помощью этого лайфхака можно отчистить даже старые пятна.

Лайфхак с мелом

Блогер утверждает, что ничто не отчистит жирные пятна с одежды лучше, чем обычная мел. Она пористая, поэтому быстро впитывает жир из ткани, даже без стирки и дополнительных средств.

Мел нужно превратить в крошку и насыпать на пятно, слегка вбивая в ткань. Оставляем одежду в таком виде на 30 минут. Если пятно застарелое - держим дольше.

Когда отведенное время истечет, одежду можно постирать, и в результате жирное пятно исчезнет.

