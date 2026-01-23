Укр
Как не мерзнуть даже в сильные морозы: проверенные советы от канадцев

Инна Ковенько
23 января 2026, 02:53
Рассказываем о действенных советах, которые помогут сохранить тепло в любое холодное время года.
Вы узнаете:

  • Как не замерзнуть зимой
  • Что делать, чтобы не мерзнуть в ноги
  • Как согреться, если холодно

Зима в Украине в этом году стала настоящим испытанием. Морозные дни совпали с обстрелами энергетической инфраструктуры. Чтобы уменьшить риск переохлаждения, стоит обратить внимание на опыт Канады, где холодные зимы с температурами до минус 30-40 градусов являются привычной реальностью, отмечает Medium.

Главред собрал простые, но эффективные правила выживания в сильные морозы.

Одежда в несколько слоев

Канадцы отмечают, что главным секретом тепла является многослойность. Сначала рекомендуем надевать плотные облегающие брюки, которые удерживают тепло у тела. Поверх них - теплые спортивные брюки или джоггеры. Такой подход позволяет сохранять тепло даже в сильный мороз и при этом оставаться подвижным.

Обувь, которая не пропускает влагу

Обычные угги или легкие зимние ботинки не выдерживают настоящих холодов. Обувь должна быть водонепроницаемой и достаточно простой, чтобы в ней можно было носить толстые носки или специальные утепленные лосины для ног. Это защищает от промокания и обморожения, что особенно важно при длительном пребывании на улице.

Электрическое одеяло

Когда холод проникает даже в мебель и постель, помогут электрические одеяла. Они создают стабильное тепло и помогают быстро согреться после возвращения с улицы.

Грелки для рук

Это небольшие пакеты с веществом, которое нагревается после встряхивания. Они дают тепло на 6-7 часов и удобны для использования на улице или во время путешествий.

Термокружка или термос

Термокружка с двойными стенками из нержавеющей стали позволяет долго сохранять тепло напитка. Можно брать чай, кофе или горячий шоколад куда угодно.

Об источнике: Medium

Medium — платформа для электронных публикаций, созданная соразработчиком Blogger и соучредителем Twitter Эваном Уильямсом и запущенная в августе 2012 года. Доступна любым пользователям на бесплатной основе и отличается возможностью простыми средствами оформлять публикации на профессиональном дизайнерском уровне.

