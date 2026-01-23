Как не мерзнуть даже в сильные морозы: проверенные советы от канадцев

Рассказываем о действенных советах, которые помогут сохранить тепло в любое холодное время года.

https://glavred.info/lifehack/kak-ne-merznut-dazhe-v-silnye-morozy-proverennye-sovety-ot-kanadcev-10734572.html Ссылка скопирована

Как не замерзнуть зимой - как согреться, если холодно / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как не замерзнуть зимой

Что делать, чтобы не мерзнуть в ноги

Как согреться, если холодно

Зима в Украине в этом году стала настоящим испытанием. Морозные дни совпали с обстрелами энергетической инфраструктуры. Чтобы уменьшить риск переохлаждения, стоит обратить внимание на опыт Канады, где холодные зимы с температурами до минус 30-40 градусов являются привычной реальностью, отмечает Medium.

Главред собрал простые, но эффективные правила выживания в сильные морозы.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Как вскипятить воду без света и газа: 5 действенных способов во время отключений

Одежда в несколько слоев

Канадцы отмечают, что главным секретом тепла является многослойность. Сначала рекомендуем надевать плотные облегающие брюки, которые удерживают тепло у тела. Поверх них - теплые спортивные брюки или джоггеры. Такой подход позволяет сохранять тепло даже в сильный мороз и при этом оставаться подвижным.

Обувь, которая не пропускает влагу

Обычные угги или легкие зимние ботинки не выдерживают настоящих холодов. Обувь должна быть водонепроницаемой и достаточно простой, чтобы в ней можно было носить толстые носки или специальные утепленные лосины для ног. Это защищает от промокания и обморожения, что особенно важно при длительном пребывании на улице.

Электрическое одеяло

Когда холод проникает даже в мебель и постель, помогут электрические одеяла. Они создают стабильное тепло и помогают быстро согреться после возвращения с улицы.

Грелки для рук

Это небольшие пакеты с веществом, которое нагревается после встряхивания. Они дают тепло на 6-7 часов и удобны для использования на улице или во время путешествий.

Термокружка или термос

Термокружка с двойными стенками из нержавеющей стали позволяет долго сохранять тепло напитка. Можно брать чай, кофе или горячий шоколад куда угодно.

Читайте также:

Об источнике: Medium Medium — платформа для электронных публикаций, созданная соразработчиком Blogger и соучредителем Twitter Эваном Уильямсом и запущенная в августе 2012 года. Доступна любым пользователям на бесплатной основе и отличается возможностью простыми средствами оформлять публикации на профессиональном дизайнерском уровне.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред