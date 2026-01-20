Украинцам рассказали, что положить на подоконник, чтобы сохранить тепло в доме

Фланель идеально подходит для утепления, так как это плотная, мягкая и теплая ткань.

https://glavred.info/lifehack/ukraincam-rasskazali-chto-polozhit-na-podokonnik-chtoby-sohranit-teplo-v-dome-10733855.html Ссылка скопирована

Как утеплить окна, чтобы не было сквозняков / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

Фланелевые валики с хвоей возвращаются как простой способ блокировать сквозняки

Сочетание ткани и хвои создает натуральную теплоизоляцию

Утеплитель легко сделать и ухаживать за ним

В разгар холодного сезона, когда батареи работают на пределе, а счета за отопление растут, украинцы все чаще обращаются к простым, но действенным способам сохранить тепло. Один из таких методов — фланелевые валики, наполненные сосновой хвоей. Когда-то популярный в сельских домах, сегодня он переживает настоящее возрождение, пишет сайт ТСН.

Даже современные оконные системы не всегда гарантируют полную герметичность. Едва ощутимые сквозняки способны снизить температуру в комнате на несколько градусов, заставляя людей включать дополнительные обогреватели. На этом фоне простой текстильный валик становится неожиданно эффективным решением.

видео дня

Фланель, благодаря своей плотности и мягкости, создает надежный барьер для холодного воздуха. Она хорошо удерживает тепло, не деформируется после стирки и служит годами.

Сосновая хвоя, которой наполняют валик, придает конструкции упругость и естественную теплоизоляцию. Кроме того, она выделяет фитонциды — природные вещества, которые наполняют комнату легким ароматом леса и создают ощущение свежести.

Как изготовить утеплитель дома

Мастера советуют начать с выкройки: прямоугольник из фланели длиной в ширину подоконника и шириной 15–20 см. Ткань складывают вдвое, сшивают, образуя мягкую трубку, и вшивают молнию — это позволяет легко стирать чехол и менять наполнитель.

Хвою перед использованием нужно высушить и очистить. Ее можно слегка измельчить, но важно сохранить эластичность игл — именно она обеспечивает форму валика. Наполнитель должен быть плотным, но не слишком твердым, чтобы валик плотно прилегал к стыку рамы и подоконника.

Почему метод работает

Сочетание фланели и хвои создает естественную теплоизоляцию, которая не уступает некоторым синтетическим материалам. Такой валик не боится перепадов температур, не выделяет токсичных веществ и может служить несколько сезонов подряд.

Эксперты по энергоэффективности отмечают: локальное устранение сквозняков иногда дает более ощутимый эффект, чем дополнительное утепление стен.

Когда аромат хвои ослабевает, ее просто заменяют на свежую. Старую можно использовать как мульчу или добавить в компост. Фланелевый чехол легко выдерживает машинную стирку, что делает этот способ не только бюджетным, но и практичным.

Также советуем следующее:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред