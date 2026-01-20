Укр
Украинцам рассказали, что положить на подоконник, чтобы сохранить тепло в доме

Дарья Пшеничник
20 января 2026, 13:16
26
Фланель идеально подходит для утепления, так как это плотная, мягкая и теплая ткань.
утепление окон
Как утеплить окна, чтобы не было сквозняков / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Фланелевые валики с хвоей возвращаются как простой способ блокировать сквозняки
  • Сочетание ткани и хвои создает натуральную теплоизоляцию
  • Утеплитель легко сделать и ухаживать за ним

В разгар холодного сезона, когда батареи работают на пределе, а счета за отопление растут, украинцы все чаще обращаются к простым, но действенным способам сохранить тепло. Один из таких методов — фланелевые валики, наполненные сосновой хвоей. Когда-то популярный в сельских домах, сегодня он переживает настоящее возрождение, пишет сайт ТСН.

Даже современные оконные системы не всегда гарантируют полную герметичность. Едва ощутимые сквозняки способны снизить температуру в комнате на несколько градусов, заставляя людей включать дополнительные обогреватели. На этом фоне простой текстильный валик становится неожиданно эффективным решением.

видео дня

Фланель, благодаря своей плотности и мягкости, создает надежный барьер для холодного воздуха. Она хорошо удерживает тепло, не деформируется после стирки и служит годами.

Сосновая хвоя, которой наполняют валик, придает конструкции упругость и естественную теплоизоляцию. Кроме того, она выделяет фитонциды — природные вещества, которые наполняют комнату легким ароматом леса и создают ощущение свежести.

Как изготовить утеплитель дома

Мастера советуют начать с выкройки: прямоугольник из фланели длиной в ширину подоконника и шириной 15–20 см. Ткань складывают вдвое, сшивают, образуя мягкую трубку, и вшивают молнию — это позволяет легко стирать чехол и менять наполнитель.

Хвою перед использованием нужно высушить и очистить. Ее можно слегка измельчить, но важно сохранить эластичность игл — именно она обеспечивает форму валика. Наполнитель должен быть плотным, но не слишком твердым, чтобы валик плотно прилегал к стыку рамы и подоконника.

Почему метод работает

Сочетание фланели и хвои создает естественную теплоизоляцию, которая не уступает некоторым синтетическим материалам. Такой валик не боится перепадов температур, не выделяет токсичных веществ и может служить несколько сезонов подряд.

Эксперты по энергоэффективности отмечают: локальное устранение сквозняков иногда дает более ощутимый эффект, чем дополнительное утепление стен.

Когда аромат хвои ослабевает, ее просто заменяют на свежую. Старую можно использовать как мульчу или добавить в компост. Фланелевый чехол легко выдерживает машинную стирку, что делает этот способ не только бюджетным, но и практичным.

