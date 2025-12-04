Холод не пройдет: как самостоятельно утеплить металлопластиковые окна

Самые распространенные места поддува: держатель стеклопакета, резиновый уплотнитель, оконная фурнитура и периметр оконной рамы.

Как утеплить металлопластиковые окна своими руками

Сквозняки возникают из-за щелей и изношенного уплотнителя

Утепление откосов и подоконника устраняет продувание

Комплексная герметизация сохраняет тепло в доме

На фоне возможных перебоев с отоплением из-за атак на энергетическую инфраструктуру украинцы все активнее готовят жилье к холодам. Одним из самых эффективных способов сохранить тепло в квартире остается качественное утепление металлопластиковых окон - как снаружи, так и изнутри.

Именно через оконные конструкции чаще всего происходят теплопотери, особенно если есть скрытые щели или изношенные элементы, пишет ТСН.

Как определить, откуда дует

Чтобы найти место продувания, достаточно провести ладонью вдоль рамы, почувствовать движение воздуха или воспользоваться зажигалкой - пламя реагирует даже на слабый сквозняк. Еще один способ - проверить прижим листом бумаги: если он легко выдергивается из створки, уплотнитель не выполняет свою функцию.

Такие простые методы позволяют быстро локализовать проблему и понять, какой именно элемент нуждается в ремонте или замене.

Чем утепляют окна внутри и снаружи

После выявления слабого места можно переходить к утеплению. В домашних условиях часто используют монтажную пену, которая хорошо заполняет пустоты, хотя нуждается в защите от солнца и перепадов температур. Для внутренних откосов подходит минеральная вата, а для наружных - пенопласт или пенополистирол.

Мелкие щели между пластиковыми элементами удобно закрывать силиконовым герметиком, а строительный скотч применяют как временное усиление герметизации.

Как утеплить окна снаружи

Наружное утепление начинают со скосов, ведь без этого холод все равно будет проникать внутрь. Поверхность очищают, грунтуют, устанавливают жесткий утеплитель на клей или клеевую пену, заделывают щели, монтируют уголки и сетку, после чего наносят штукатурку.

Важно также утеплить отливы: щели под ними заполняют пеной или теплоизоляционным материалом, а сверху устанавливают металлическую планку под углом и дополнительно герметизируют стыки.

Как утеплить окна изнутри

Внутри работы проводят аккуратнее, ведь важна не только теплоизоляция, но и внешний вид. Старую пену и загрязнения удаляют, поверхность грунтуют, щели запенивают, после чего монтируют утеплитель, закрывают его гипсокартоном и завершают отделкой.

Подоконник также может быть источником теплопотерь: если продувает между ним и рамой, проблему решает герметик, а если между подоконником и стеной - помогает дополнительный слой утеплителя или запенивание.

Когда нужно заменить уплотнитель

Если резиновый уплотнитель потерял эластичность, потрескался или перестал плотно прижиматься, лучшее решение - полная его замена. Это можно сделать самостоятельно: старый уплотнитель извлекается, а новый устанавливается в канавку по периметру.

Итог

Комплексное утепление пластиковых окон позволяет существенно уменьшить теплопотери, повысить комфорт в квартире и снизить нагрузку на систему отопления. Это один из самых простых и одновременно эффективных способов подготовить жилье к холодному сезону.

