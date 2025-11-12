Укр
  Жизнь

Как утеплить окна, чтобы не дуло зимой: найден дешевый способ

Инна Ковенько
12 ноября 2025, 14:30
40
Чтобы утеплить деревянные и металлопластиковые окна, не нужно много затрат, достаточно знать несколько действенных способов.
Как утеплить окна, чтобы не дуло зимой
Как утеплить окна, чтобы не дуло зимой

Вы узнаете:

  • Как утеплить окна, чтобы не дуло
  • Какой самый дешевый способ утепления окон
  • Чем можно утеплять старые окна на зиму

С наступлением холодов, многие задаются вопросом, как утеплить окна, чтобы не дуло. Значительное количество тепла может выходить сквозь щели, даже если окно закрыто.

Главред разобрался, чем дешево утеплить как старые деревянные окна, так и новые металлопластиковые. Действенными лайфхаками поделились Appliedproducts.

видео дня

Процесс утепления окон не всегда требует много затрат, но если правильно утеплить окна на зиму, то можно будет:

  • Уменьшить расходы тепла;
  • Снизить счета за электроэнергию;
  • Минимизировать риски появления сквозняков;

Как утеплить окна, чтобы не дуло?

Недооцененный простой способ уменьшить расход тепла из помещения - использовать плотные шторы или жалюзи. Шторы обеспечивают изоляцию окон, а если совместить их с жалюзями, можно получить отличный простой способ удержать тепло внутри, без просачивания холодного воздуха.

Какой самый дешевый способ утепления окон?

Если вы проводите рукой по щелям и чувствуете продувание, их можно легко заделать латексным герметиком на водной основе. Это дешевый и простой способ утепления окон зимой, чтобы не дуло. Герметик быстро наносится, но из-за расширения и сжатия рам его стоит обновлять каждые 1-2 года. Для лучшей изоляции можно обработать и внешнюю сторону окна.

Для утепления вам понадобится герметик на водной основе, спирт и ватные диски, чтобы обезжирить поверхность.

Смотрите видео, как правильно утеплить окно герметиком

@enfield.windows ? Что делать, если из-под подоконника дует? Многие сталкивались с этой проблемой, и мы знаем, как ее решить. В этом видео мы показываем весь процесс: от диагностики до утепления и герметизации. Убедитесь сами, как это работает! #ремонтоконкиев#утеплениеокон#ремонтоконкиев#регулировкаоконкиев♬ The Sound of Silence (CYRIL Remix) - Disturbed

Чем можно утеплять старые окна на зиму?

Старые окна часто пропускают холод через стыки между рамой и створкой. Простой и дешевый способ утеплить их зимой - наклеить герметичные уплотнительные ленты. Они легко клеятся и хорошо удерживают тепло. Весной ленты можно просто снять, не повредив окно.

Щели можно заделать простыми подручными средствами:

  • Малярный скотч;
  • Поролон (вставляется в большие щели);
  • Ткань или тряпки (временный способ)
  • Прозрачная пленка (создает дополнительный слой и удерживает тепло в комнате).

