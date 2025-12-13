Россияне "охотятся" на дома украинцев: "Флеш" предупредил о новой угрозе

Оккупанты могут попросить установить во дворе или в доме "небольшую коробку".

Украинцев предупреждают об опасном замысле армии РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевое:

Российские военные пытаются устанавливать оборудование для наведения "Шахедов" в частных домах

Оккупанты могут просить подключить "небольшую коробку" к розетке и Интернету

Аналитики призывают предупреждать родственников и соседей об опасности

Российские военные на временно оккупированных территориях могут пытаться использовать частные дома мирных жителей как скрытые точки для установки оборудования, работающего как ретранслятор или элемент системы наведения ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". О новой тактике врага предупредил военный аналитик Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш".

По его словам, оккупанты могут намеренно выбирать дома пожилых людей, рассчитывая на их доверчивость и меньшую бдительность. Аналитик призвал украинцев предупредить своих родственников старшего возраста и соседей, чтобы те не соглашались ни на какие просьбы посторонних лиц по установке неизвестных устройств.

Бескрестнов отметил, что речь может идти о "небольшой коробке", которую захватчики предлагают подключить к электросети и, по возможности, к Интернету. Такое оборудование способно работать как часть системы, помогающей врагу корректировать или усиливать сигналы для ударных дронов.

Аналитик подчеркнул: любые подобные обращения - это потенциальная угроза, и о них следует немедленно сообщать украинским службам безопасности.

Россияне модернизировали "Шахеды" - объяснение эксперта

Ранее в комментарии Главреду специалист Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что Россия модернизировала ударные дроны типа "Шахед". По его словам, оккупанты перенесли антенны CRPA с крыльев в центральную часть корпуса.

"Такие антенны мы не можем подавить нашим существующим РЭБ везде по всей стране. Пока только закрываем важные для страны объекты", - пояснил эксперт.

Бескрестнов также добавил, что адаптация корпуса дронов под китайские антенны свидетельствует о долговременном и стабильном сотрудничестве России с Китаем.

Российские удары по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 12 декабря Россия атаковала ударными дронами гражданскую инфраструктуру города Шостка, что в Сумской области. Под удар оккупантов попала спортивная школа.

За несколько часов до этого, в ночь на 12 декабря, российская оккупационная армия атаковала Одессу и область ударными беспилотниками. Как сообщили в Одесской ОГА, несмотря на активную работу сил ПВО, был поврежден объект энергетической инфраструктуры, а также складские помещения, административное здание и гараж.

Накануне российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. Под атакой были объекты критической инфраструктуры. Враг бил по регионам ракетами и ударными дронами.

Также рекомендуем прочитать:

О персоне: Сергей "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия. С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

