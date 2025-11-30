Укр
Кремль принял новую стратегию по оккупированным территориям Украины - чего ожидать

Юрий Берендий
30 ноября 2025, 14:08
Разведка сообщает, что Кремль разработал нереалистичную стратегию тотальной русификации, направленную на стирание украинской идентичности.
Кремль принял новую стратегию по оккупированным территориям Украины - чего ожидать
Кремль принял стратегию в отношении оккупированных территорий Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем указывает СВР:

  • Путин утвердил новую стратегию, в частности, в отношении ВОТ Украины
  • Кремль хочет, чтобы 95% населения считали себя "русскими"

Российский диктатор Владимир Путин утвердил новую стратегию государственной национальной политики РФ до 2036 года, в центре которой лежит концепция "государства-цивилизации". Таким образом оккупанты стремятся усилить русификацию украинского населения на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

По информации разведки, документ содержит нереалистичные планы по созданию единой гражданской идентичности. Кремль рассчитывает, что к 2036 году 95% населения страны будут называть себя "русскими", а уровень позитивного восприятия межнациональных отношений достигнет 85%.

"Ключевым элементом стратегии является интеграция временно оккупированных украинских территорий. Россия планирует масштабное развертывание пропагандистских программ в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, чтобы устранить любые проявления национального сознания, закрепить статус русского языка и усилить общероссийскую гражданскую идентичность. Такой курс фактически направлен на ускоренную русификацию населения и агрессивное вытеснение украинской идентичности", - говорится в сообщении.

В российском плане также подчеркнуто внимание к так называемым "внутренним угрозам" - русофобии, искажению истории, влиянию "недружественных стран" и возможному появлению этнических анклавов. Кремль заявляет о планах уменьшать национальные и религиозные конфликты, активнее используя соцсети и видеоплатформы для навязывания "традиционных ценностей".

"Отдельной задачей правительства определено формирование за рубежом "объективного" образа России как демократического и правового государства. Москва планирует использовать международные платформы, чтобы создать у иностранной аудитории впечатление равенства прав и свобод, несмотря на рост ксенофобии и усиление этноцентрических нарративов внутри страны. Воплощение стратегии приведет к еще большему сужению прав национальных меньшинств и дальнейшему усилению контроля над информационным пространством", - резюмировали в СВР.

Мобилизация на оккупированных территориях - мнение военного

Как писал Главред, заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук сообщил, что Россия формально включила оккупированные украинские области в свой Южный военный округ и начала мобилизацию местных жителей. До этого призыв касался только захваченных районов Донецкой, Луганской областей и Крыма.

"Оккупанты планируют мобилизовать 50-100 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 55 лет для войны против Украины. Зато не ТЦК", - написал он.

Ситуация на временно оккупированных территориях - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма и других оккупированных украинских территорий частью России, чтобы склонить Кремль к заключению соглашения о прекращении войны. Для этого Трамп отправляет в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом сообщает The Telegraph.

Тем временем российские власти утвердили стратегический документ по нацполитике до 2036 года, который предусматривает усиление "российской идентичности" и расширение культурного влияния РФ. Отдельно указано, что эта политика будет распространяться и на временно оккупированные регионы Украины. Об этом информирует Центр национального сопротивления.

Кроме того, Россия объявила старт масштабной "Программы развития Сибири", что фактически предусматривает принудительное выселение украинцев с захваченных территорий в Сибирь и на Дальний Восток.

Об источнике: Служба внешней разведки

Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.

война в Украине СВР новости Украины
Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
15:40

От хаоса к триумфу: какой судьбоносный выбор предстоит Львам в 2026 годуВидео

15:40

Три и восемь лет: Остапу Ступке огласили приговор за "пьяное" ДТП

15:34

Страшная ночь: звезда "Спіймати Кайдаша" показала последствия прилета в Киеве

