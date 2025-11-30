'Трамп готовит ловушку для Украины': раскрыт замысел россиян относительно переговоров

О чем сказал Кулик:
- Если Россия мобилизует еще полмиллиона граждан на войну - ситуация на фронте может обостриться
- Решающим фактором в войне остается экономика
- Продолжать боевые действия высокой интенсивности РФ не может
Трамп заявил, что война в Украине может затянуться на годы из-за значительной численности населения России. В то же время РФ рассматривает войну как продолжение своей политики, но не способна поддерживать нынешний уровень интенсивности боевых действий. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра исследований проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик, отвечая на вопрос о перспективах ситуации на фронте и возможных переговорах.
По его словам, Россия действительно имеет большую демографическую базу - 144 миллиона населения, и дополнительная мобилизация еще полмиллиона человек может существенно повлиять на боевые действия и создать серьезные риски.
Кулик подчеркнул, что решающим фактором остается экономика: способна ли Россия финансово поддерживать войну и новые волны мобилизации, а также удерживать нынешний темп боевых действий.
По его мнению, ситуация для РФ не такая однозначная. Да, у России все еще есть определенный запас ресурсов, она может осуществлять продвижение на отдельных направлениях, мобилизовать дополнительные силы или даже привлекать иностранных наемников. Однако этого недостаточно для победы, и бесконечно продолжать войну Кремль не способен.
"Да, России нужна война как продолжение политики, но продолжать войну нынешней интенсивности она не может. Поэтому она и играет в переговоры, поэтому ей и нужен определенный вариант снижения интенсивности войны и создания ловушки, в которую благодаря Трампу сможет зайти Украина", - резюмировал он.
Какова главная опасность мирного плана США - мнение эксперта
Как писал Главред, ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар" и военный аналитик Евгений Дикий убежден, что так называемые 28 пунктов Трампа не имеют ничего общего с мирной инициативой. По его мнению, документ фактически является перечнем требований о капитуляции, которых Россия добивалась от Украины, а теперь - вместе со своим самым влиятельным партнером Дональдом Трампом.
Эксперт подчеркивает, что Трамп фактически становится на позицию Путина, а соответственно - против Украины.
Согласно этим пунктам, Россия полностью снимает с себя ответственность, возвращается к статусу "нормального" государства, с нее отменяются все санкции. Более того, в качестве "награды" она сохраняет за собой все захваченные украинские территории - и даже претендует на большее.
Война России против Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 30 ноября во Флориде запланирована новая встреча представителей Украины и США по плану прекращения российско-украинской войны. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на одного из чиновников.
Украинская делегация уже прибыла в США, причем ее состав был обновлен. Bloomberg сообщило, кто именно будет вести обсуждение мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.
Во время предыдущих контактов с Соединёнными Штатами российский представитель Кирилл Дмитриев пытался убедить американских участников переговоров в перспективах возможного двустороннего сотрудничества, и, по данным The Wall Street Journal, это вызвало определённый интерес с американской стороны.
О персоне: Виталий Кулик
Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.
