Посланник Путина тайно соблазнял команду Трампа выгодами от "дружбы" с РФ - WSJ

Руслана Заклинская
29 ноября 2025, 22:05
Западные разведки считают, что Кремль пытался представить Россию Трампу как выгодного союзника, а не угрозу.
Посланник Путина соблазнял переговорщиков Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Кратко:

  • Представитель РФ убеждал США в выгодах двустороннего сотрудничества
  • Кремль пытался представить Россию как выгодного союзника, а не угрозу
  • Американцы проявили интерес

Представитель России Кирилл Дмитриев во время переговоров с США по завершению войны против Украины, пытался убедить американцев в выгодах потенциального двустороннего сотрудничества. Американские переговорщики заинтересовались. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, Дмитриев провел ряд переговоров со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, а также со зятем президента Джаредом Кушнером. На этих переговорах пытался убедить команду Трампа в преимуществах более тесного сотрудничества с Россией, предлагая им крайне выгодные, на первый взгляд, условия "новой дружбы".

"Мирный план" и предложения Дмитриева

По информации WSJ, дискуссии во время встреч, в частности в октябре в Майами, выходили далеко за пределы вопросов войны в Украине. Сообщается, что именно Дмитриев в значительной степени сформировал первый черновик "мирного плана" из 28 пунктов, который выдвигал требования Москвы о сдаче украинских территорий и отказе Киева от членства в НАТО.

Его главным соблазном стала идея поделить замороженные российские активы в Европе. Представитель Кремля предложил использовать средства для "американо-российских инвестиционных проектов и возглавляемого США восстановления Украины".

То есть Россия, развязавшая войну, получала бы возможность заработать на "совместных проектах", что и вызвало шок в Европе. Параллельно на столе лежали предложения о совместных энергетических проектах в Арктике, инфраструктурных программах и даже участии в космической миссии на Марс через SpaceX.

Стратегия Кремля

Западные разведисточники предполагают, что Дмитриев действовал по заранее продуманной кремлевской стратегии - представить Россию Трампу не как противника, а как страну больших возможностей. Такой подход, похоже, нашел отклик у Кушнера и Уиткоффа, которые являются бизнесменами и разделяют взгляды Трампа о том, что "границы менее важны, чем бизнес".

Стив Уиткофф подтвердил эти настроения, заявив, что "Россия имеет огромные ресурсы и огромные территории" и что совместный успех "естественным образом будет предохранителем от новых конфликтов". В то же время Дмитриев уверял американцев, что Москва больше хочет сотрудничать с США, чем с Европой, потому что европейские лидеры "наговорили много глупостей" о перспективах мира.

"Вопросом для истории остается, применил ли Путин этот подход в интересах завершения войны, или как трюк, чтобы заигрывать с США, тем временем затягивая конфликт - в котором, с его точки зрения, он медленно, но неизбежно победит", - отмечают авторы публикации.

Действительно ли Кремль хочет мира

Некоторые источники издания предполагают, что определенная заинтересованность в завершении войны все же была. Несколько подсанкционных российских олигархов тайно посылали своих представителей в американский бизнес для переговоров о возможных проектах в энергетике и добыче редкоземельных металлов, включая идею запуска "Северных потоков".

Также упоминается, что до введения санкций Exxon Mobil обсуждала с "Роснефтью" возможность возобновления сотрудничества на Сахалине, если на это будет политическое разрешение. В статье подчеркивается, что нет доказательств, что Уиткофф, Кушнер или Белый дом были в курсе неформальных контактов российских олигархов с американским бизнесом.

Какова реакция Европы

Европейские спецслужбы, по данным WSJ, были шокированы. Перед встречей Трампа с Путиным на Аляске в августе они подготовили доклады для правительств нескольких государств Европы, где описывали экономические планы, которые обсуждали между собой представители Трампа и России. Особенно их удивила идея совместной добычи минералов в Арктике.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Как Уиткофф подставил Трампа - мнение эксперта

Политолог и международный эксперт Максим Несвитайлов в комментарии 24 каналу отметил, что обнародованный мирный план вряд ли был частью главной стратегии Белого дома. Большинство членов команды Дональда Трампа узнали о документе из медиа, поэтому наработки Стива Уиткоффа не рассматривали как серьезный политический курс.

Однако после внезапного появления плана в СМИ он вызвал оживленное обсуждение в США и вызвал реакцию в Европе и Украине. Вашингтон фактически оказался в ситуации, когда вынужден был реагировать на неожиданные заявления.

Предложенные в документе идеи критиковали как демократы, так и часть республиканцев. В результате Трамп не получил никаких политических дивидендов, зато столкнулся с волной замечаний и критики от давних союзников.

"Уиткофф очень сильно подставил Трампа", - подчеркнул эксперт.

Дипломатия Уиткоффа - новости по теме

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным без участия представителя Госдепартамента, нарушив устоявшийся дипломатический протокол. После этой встречи он сообщил Трампу о якобы "значительных территориальных уступках" со стороны России, что вызвало путаницу среди американских и европейских чиновников.

Как сообщал Главред, агентство Bloomberg опубликовало стенограмму разговора, в котором Виткофф давал помощнику Путина Юрию Ушакову советы, как выгоднее подать российские предложения по "мирному соглашению" Трампу. Издание также обнародовало беседы Ушакова со спецпосланником Кремля Кириллом Дмитриевым, где они обсуждали, как выдать российский план за американскую инициативу.

Несмотря на скандал, президент США Дональд Трамп назвал такие действия Уиткоффа "стандартной практикой", заявив, что любые переговоры предусматривают давление и взаимные уступки сторон.

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

война в Украине война России и Украины мирные переговоры Мирный план Трампа
