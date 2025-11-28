Трамп может пожертвовать интересами Украины: худший прогноз по мирному плану

Дональду Трампу нужны хорошие отношения с Владимиром Путиным, потому что ему нужен сильный партнер в битве с Китаем.

Появился прогноз переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот

Главное из заявлений Орешкина:

У Путина не хватает гибкости принять согласованный с США мирный план

Трампу не дадут "уйти из темы" украинского урегулирования

Российский политолог Дмитрий Орешкин заявил о том, что у российского диктатора Владимира Путина не хватает гибкости и реальных политических ресурсов, чтобы принять согласованный с американской стороной мирный план по Украине.

"В этом узком коридоре для Путина возникает проблема. Он скажет: "Нет, товарищ Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.), вот эти 19 пунктов нас не устраивают". Формально это скажет Песков или кто-нибудь еще, но смысл будет таким. И тогда возникает проблема для самого Трампа. Что дальше? Скажет ли он: "Ну ладно, Путину продавить не смог – ухожу заниматься Бангладеш или Тайванем, там меня уважают"? А здесь что? Тогда возникает худший вариант, когда он оставляет Украину и Россию "наедине", а Западная Европа автоматически приобретает огромную роль, потому что ей придется замещать позицию США", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит о том, что для Америки это будет серьезным ущербом – фактически признанием своей некомпетентности и ухода из ключевого глобального региона. При этом он считает, что Трампу просто не дадут "уйти из темы" украинского урегулирования, потому что "он слишком много нашумел".

"Совсем спрыгнуть с темы ему не удастся. И ему придется давить на Путина", - считает собеседник.

В то же время он убежден в том, что Трамп хочет выстроить с Путиным дружеские отношения, потому что ему нужен сильный партнер в битве с Китаем.

"Поэтому он готов пожертвовать интересами Украины ради интересов Путина. Или, возможно, есть другие причины – может быть, у Путина действительно есть компромат на Трампа. Мы не знаем, можем только предполагать", - говорит политолог.

При этом, по его словам, пока Трамп больше подыгрывает Путину, чем защищает Украину.

"Но возможности Трампа подыгрывать Путину тоже ограничены. И это важно понимать – рамки, в которых находятся и Путин, и Зеленский, и Трамп. И европейские лидеры тоже", - добавил Орешкин.

Мирный план Трампа: реакция Европы

Лидеры целого ряда стран Европейского Союза узнали детали мирной инициативы президента США Дональда Трампа лишь после того, как СМИ опубликовали список из 28 её пунктов. Как сообщает The New York Times со ссылкой на 16 анонимных представителей властей, содержание документа вызвало серьёзное беспокойство в Европе.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также оказался среди тех, кто познакомился с предложениями Трампа из новостей. План не только неприятно удивил его своим содержанием, но и тем, что о нём не сообщили заранее. Команде Мерца пришлось неоднократно обращаться в офис Трампа, чтобы добиться телефонного разговора с президентом США и получить разъяснения

О персоне: Дмитрий Орешкин Дмитрий Борисович Орешкин — российский политолог, политический географ и публицист, родившийся 27 июня 1953 года в Москве. Окончил географический факультет МГУ в 1975 году и в 1979-м защитил кандидатскую диссертацию в Институте географии РАН. Долгое время работал в этом институте, занимаясь тематикой природных процессов и картографирования. На фоне протестов в России 2011–2012 годов стал одним из самых цитируемых независимых политических аналитиков. В последние годы Дмитрий Орешкин выступает в российских и зарубежных СМИ, комментируя внутреннюю политику, войну против Украины, экономические и социальные процессы. Последовательно и открыто выступает против российской агрессии против Украины.

