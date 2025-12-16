Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Последний рывок России: Романенко раскрыл планы Путина на 2026 год

Анна Ярославская
16 декабря 2025, 02:25
12
Кремль стремится решить ключевые вопросы войны до наступления критического периода.
Игорь Романенко, Путин
Игорь Романенко сказал, когда начнется кризис в экономике РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Главные тезисы Романенко:

  • Экономика РФ может войти в критическую фазу к середине 2026 года
  • Путин осознает экономические риски
  • Россия не в состоянии захватить четыре области Украины и создать "санитарные зоны"

Если война будет продолжаться с нынешней интенсивностью, к середине 2026 года российская экономика окажется в критическом состоянии. Об этом во время чата на Главреде заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

По его словам, экономисты уже сейчас указывают на высокие риски для экономики РФ, и хозяин Кремля Владимир Путин осознает эти угрозы. Именно поэтому, считает эксперт, Кремль стремится решить ключевые вопросы войны до наступления критического периода.

видео дня

"Пока что реализовать свои планы по захвату четырех областей Украины и созданию "санитарных зон" Путин не в силах. Однако, естественно, он не откажется от тех территорий, которые удается захватить его войскам, постепенно наступая и продвигаясь вглубь", - сказал Романенко.

Эксперт обратил внимание на ситуацию в Днепропетровской области, которая не входит ни в перечень регионов, объявленных Кремлем "российскими", ни в планы по созданию "санитарных зон". Несмотря на это, российские войска там медленно продвигаются, используя тактику "множества порезов" — постепенного истощения украинской обороны.

Смотрите видео - Генерал Романенко рассказал, какими будут новые цели РФ после Покровска и что будет с войной в 2026 году:

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, Генштаб страны-агрессора России "лихорадит" из-за проваленных дедлайнов по захвату украинских городов - Купянска и Покровска. Как сообщило партизанское движение Атеш, Генштаб ВС РФ находится под серьезным давлением со стороны высшего политического руководства России.

Тем временем, ситуация на Покровском направлении остается напряженной. Главной задачей украинских бойцов остается удержание флангов, чтобы не допустить окружения.

Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов заявил, что украинские военные очень осторожно освобождают Купянск, чтобы минимизировать потери. В городе заблокировано около 200 российских солдат.

Ситуация в районе Константиновки остается стабильно сложной, поскольку российские войска регулярно пытаются прорвать украинскую оборону. Командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Шамиль Крутков рассказал, что враг хочет прорвать оборону и выйти на западный фланг Дружковки.

Где сейчас самая критическая ситуация на фронте

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации остается крайне сложной и фактически критической.

Задачи Сил обороны Украины, которые сейчас находятся на севере агломерации, сводятся к обеспечению логистики тех украинских частей и подразделений, которые действуют в Покровске и Мирнограде.

"Там, где до недавнего была серая зона, сейчас фактически окружение. Так что наиболее сложная ситуация в Мирнограде", — подчеркнул Романенко во время чата на Главреде.

По его словам, на данный момент решается вопрос о выводе украинских частей и подразделений из Мирнограда и Покровска с минимальными потерями. Скорее всего, вывод войск состоится до нового года.

Другие новости:

О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Игорь Романенко новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Дела идут хорошо": Трамп раскрыл детали свои разговоры с лидерами ЕС

"Дела идут хорошо": Трамп раскрыл детали свои разговоры с лидерами ЕС

00:01Мир
Прекращение обстрелов Украины: Мерц раскрыл вероятную дату перемирия

Прекращение обстрелов Украины: Мерц раскрыл вероятную дату перемирия

23:23Мир
Европа опубликовала план гарантий безопасности для Украины - что известно

Европа опубликовала план гарантий безопасности для Украины - что известно

23:08Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Настоящий джекпот для трех знаков зодиака - богатство уже ждет именно их

Настоящий джекпот для трех знаков зодиака - богатство уже ждет именно их

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 16 декабря: Лошадям - конфликты, Собакам - риск

Китайский гороскоп на завтра 16 декабря: Лошадям - конфликты, Собакам - риск

Украинцев до конца зимы могут оштрафовать на 85 тысяч: за что будут наказывать

Украинцев до конца зимы могут оштрафовать на 85 тысяч: за что будут наказывать

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

Последние новости

03:27

Туристы удивляются, узнав правду: где на самом деле вырос Степан Бандера

03:02

Учёные потрясли мир: сенсационная находка в Бермудском треугольнике объяснила все

02:25

Последний рывок России: Романенко раскрыл планы Путина на 2026 годВидео

02:19

Десятки россиян окружены: разведчики партизан в армии РФ раскрыли детали

02:00

Вынимать ли аккумулятор, если авто долго стоит: эксперт раскрыл "за" и "против"

Свет будут выключать до весны, худшая ситуация - в Киеве, Одессе и Чернигове - ИгнатьевСвет будут выключать до весны, худшая ситуация - в Киеве, Одессе и Чернигове - Игнатьев
01:30

Конец эпохи сердцееда: 64-летний Клуни отказался от проявлений чувств

01:14

Новые цели РФ: названы крупные города на востоке под угрозой захватаВидео

00:56

Марина Боржемская показала своего красивого мужчину: "У меня праздник"

00:21

Потеря стажа из-за электронных трудовых: появилось важное предупреждение

Реклама
00:01

"Дела идут хорошо": Трамп раскрыл детали свои разговоры с лидерами ЕС

15 декабря, понедельник
23:39

Официальный список Евровидения: кто поедет на конкурс в 2026 году

23:23

Прекращение обстрелов Украины: Мерц раскрыл вероятную дату перемирия

23:08

Европа опубликовала план гарантий безопасности для Украины - что известно

23:05

Донбасс на столе переговоров: что США предлагают в обмен на "огромные" гарантии

22:04

Когда-то без них не обходился ни один город: исчезнувшие профессии УкраиныВидео

21:44

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит новые ограничения на 16 декабряФото

21:42

Как купить авто, которое максимально сохранит свою цену: секретный совет от экспертов

21:21

РФ сменила тактику массированных обстрелов: Жданов о вероятной дате нового удара

20:57

Комментарий относительно заказной PR-кампании против Гордиевского официально

20:39

"Общаемся с президентом": Костюк впервые прокомментировал свое будущее в "Динамо"

Реклама
20:37

Влупит -6 и будет снег: какие регионы атакует зимний шторм

20:32

Названа дата перемирия: о чем Украина договорилась с США и что ждет Донбасс

20:32

Как правильно проветривать квартиру зимой и почему это важнее, чем кажется

20:26

Без радиаторов и розеток: один хитрый трюк реально обогреет весь дом

19:40

Некоторым регионам повезет: введены графики отключения света на 16 декабря

19:32

Взорван сверхважный объект для оккупантов: ВСУ мощно вколотили по территории РФ

19:30

У Трампа сделали важное заявление после переговоров Украины и США – СМИ

19:28

7 признаков, что вам пора менять подушку: эксперты объяснили, почему медлить опасно

19:20

В США заявили о снижении мобилизационного возраста в Украине и назвали новые рамкиВидео

19:10

У оккупантов начались проблемы на фронтемнение

19:05

Природа удивила всех: летний цветок неожиданно расцвёл посреди зимыВидео

18:34

В боях с оккупантами погиб известный фотограф и писатель

18:31

Откуда у людей взялось сознание и как оно работает - ученые сделали открытие

18:31

Не ждите чуда: перспективы мирных договоренностеймнение

18:28

Людям 65+ советуют реже принимать душ: врачи объяснили, почему это важно

18:09

Почему 16 декабря нельзя пересчитывать деньги: какой церковный праздник

17:59

Киев и не только: какие регионы могут остаться без света до 16 часов

17:47

Гороскоп на сегодня 16 декабря: Девам - судьбоносная встреча, Стрельцам - успех

17:34

Жернаков признал, что платил деньги за работу членам ГРД, от которой зависят судьи, – бывший прокурор САП

17:22

Гривня резко обвалилась: новый курс валют на 16 декабря

Реклама
17:20

"Сделка до конца дня": известны первые результаты переговоров США и Украины по миру

17:15

Первый в истории случай: СБУ взорвала вражескую подлодку в НовороссийскеВидео

17:08

"То, что Тарас говорил — низко": участница "Холостяка" жестко высказалась после вылета

16:43

Зимнее покрытие не всегда полезно: когда мульча может навредить растениямВидео

16:43

Часть Украины будет в полном блэкауте, угроза обесточивания высокая - WP

16:35

"Ювелирная работа": украинский ледокол впервые пересек Южный полярный кругФото

16:34

Водителей призывают проверить багажник авто в декабре - неожиданная причина

16:29

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

16:12

"Я его выбрала": Джамала раскрыла, как ее обидел MELOVIN

16:03

Гудит под окнами круглосуточно: что могут сделать украинцы, если мешает генератор

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять