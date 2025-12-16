Последний рывок России: Романенко раскрыл планы Путина на 2026 год

Кремль стремится решить ключевые вопросы войны до наступления критического периода.

Игорь Романенко сказал, когда начнется кризис в экономике РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Главные тезисы Романенко:

Экономика РФ может войти в критическую фазу к середине 2026 года

Путин осознает экономические риски

Россия не в состоянии захватить четыре области Украины и создать "санитарные зоны"

Если война будет продолжаться с нынешней интенсивностью, к середине 2026 года российская экономика окажется в критическом состоянии. Об этом во время чата на Главреде заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

По его словам, экономисты уже сейчас указывают на высокие риски для экономики РФ, и хозяин Кремля Владимир Путин осознает эти угрозы. Именно поэтому, считает эксперт, Кремль стремится решить ключевые вопросы войны до наступления критического периода.

"Пока что реализовать свои планы по захвату четырех областей Украины и созданию "санитарных зон" Путин не в силах. Однако, естественно, он не откажется от тех территорий, которые удается захватить его войскам, постепенно наступая и продвигаясь вглубь", - сказал Романенко.

Эксперт обратил внимание на ситуацию в Днепропетровской области, которая не входит ни в перечень регионов, объявленных Кремлем "российскими", ни в планы по созданию "санитарных зон". Несмотря на это, российские войска там медленно продвигаются, используя тактику "множества порезов" — постепенного истощения украинской обороны.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, Генштаб страны-агрессора России "лихорадит" из-за проваленных дедлайнов по захвату украинских городов - Купянска и Покровска. Как сообщило партизанское движение Атеш, Генштаб ВС РФ находится под серьезным давлением со стороны высшего политического руководства России.

Тем временем, ситуация на Покровском направлении остается напряженной. Главной задачей украинских бойцов остается удержание флангов, чтобы не допустить окружения.

Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов заявил, что украинские военные очень осторожно освобождают Купянск, чтобы минимизировать потери. В городе заблокировано около 200 российских солдат.

Ситуация в районе Константиновки остается стабильно сложной, поскольку российские войска регулярно пытаются прорвать украинскую оборону. Командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Шамиль Крутков рассказал, что враг хочет прорвать оборону и выйти на западный фланг Дружковки.

Где сейчас самая критическая ситуация на фронте

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации остается крайне сложной и фактически критической.

Задачи Сил обороны Украины, которые сейчас находятся на севере агломерации, сводятся к обеспечению логистики тех украинских частей и подразделений, которые действуют в Покровске и Мирнограде.

"Там, где до недавнего была серая зона, сейчас фактически окружение. Так что наиболее сложная ситуация в Мирнограде", — подчеркнул Романенко во время чата на Главреде.

По его словам, на данный момент решается вопрос о выводе украинских частей и подразделений из Мирнограда и Покровска с минимальными потерями. Скорее всего, вывод войск состоится до нового года.

Другие новости:

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

