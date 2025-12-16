"Дела идут хорошо": Трамп раскрыл детали свои разговоры с лидерами ЕС

Американский президент заявил, что стороны приблизились к соглашению, но позиции России и Украины могут еще измениться.

Вкратце:

Трамп провел телефонный разговор с европейскими лидерами

Переговоры состоялись после двухдневных встреч в Берлине

Зеленский, по словам Трампа, участия в разговоре не принимал

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с европейскими лидерами по результатам двухдневных интенсивных переговоров в Берлине, сообщает Clash Report. Детали разговора и собственную оценку ситуации он озвучил журналистам в Овальном кабинете вечером в понедельник, 15 декабря.

Трамп оценил ход переговоров

Трамп сообщил, что имел "очень хороший разговор" с европейскими лидерами относительно войны в Украине. В то же время, по его словам, президент Владимир Зеленский, похоже, участия в этом контакте не принимал.

"Кажется, что дела идут хорошо, но мы же об этом давно говорим", - отметил американский лидер.

Комментируя прогресс переговоров, Трамп добавил: "Мы ближе к соглашению, чем когда-либо прежде", но подчеркнул, что и Россия, и Украина "могут менять позицию".

По его словам, это означает, что Москва якобы заинтересована в завершении войны, однако может отказаться от этого, а украинская сторона может поступить аналогично.

Пойдет ли Путин на прекращение огня - мнение эксперта

Как писал Главред, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, Владимир Путин вряд ли согласится на перемирие, пока будет считать Запад слабым или неготовым продолжать поддержку Украины.

По мнению Ходжеса, шанс на прекращение боевых действий появится только тогда, когда Москва осознает, что не способна одержать победу. Генерал подчеркнул, что это станет реальностью лишь при условии, если США и европейские партнеры четко и публично продемонстрируют готовность обеспечить Украину всем необходимым - как в военной, так и в экономической сферах.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, двухдневные переговоры в Берлине между Украиной, США и европейскими партнерами позволили достичь прогресса в вопросе гарантий безопасности для Киева, однако не сняли ключевых разногласий по территориальному урегулированию.

Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц высказал предложение о возможном рождественском перемирии с Россией. Во время пресс-конференции по результатам переговоров в Берлине он отметил, что российская сторона могла бы на несколько дней прекратить обстрелы, что стало бы первым шагом к мирному урегулированию.

Также лидеры Европы представили согласованный план гарантий безопасности для Украины. Документ предусматривает защиту воздушного пространства и морских путей, формирование многонациональных сил для поддержки Украины, а также запуск механизма мониторинга прекращения огня в войне России против Украины под руководством Соединенных Штатов.

